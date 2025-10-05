Загинув понад 2,5 роки тому, – Ангелом додому повертається Ярослав Крочак з Тернопільщини

Борщівська міська рада повідомляє про сумну втрату для громади. Після місяців очікування та молитов, підтверджена інформація про загибель Ярослава КРОЧАКА, жителя села Мушкатівка. Він народився 3 січня 1982 року та до останнього часу вважався зниклим безвісти після боїв, що відбулись 8 березня 2023 року.

Ярослав віддав своє життя за незалежність і цілісність України, поповнивши ряди Небесного воїнства.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Вічна і світла пам’ять Ярославу КРОЧАКУ!