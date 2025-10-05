Обʼєкт є небезпечним! В Шумську виявлено безпілотник з снарядом: не наближатися

Шумський міський голова Вадим Боярський закликав жителів громади утриматися від переходу через береги між вулицями Чиранка, с. Онишківці та вулицею Б. Хмельницького через небезпеку. На місці падіння безпілотника, який було виявлено 5 жовтня на березі річки у Шумську, проводяться заходи щодо знешкодження об’єкта.

На місці падіння безпілотника сьогодні і взавтра проводяться заходи щодо його знешкодження. Обʼєкт є небезпечним! – каже міський голова.

Безпілотник типу «Шахед» був пошкоджений, а поряд із уламками було знайдено нерозірваний снаряд. На місці події працюють відповідні служби для забезпечення безпеки. Влада наголошує на важливості обережності і просять жителів не наближатися до підозрілих предметів.

У разі виявлення небезпечних об’єктів, жителів просять негайно звертатися до Служби надзвичайних ситуацій за номером 101 або до поліції за номером 102.