Загинув понад рік тому, – Ангелом додому повертається Ігор Нагірний з Тернопільщини

Війна безжально забирає кращих синів України. Бучацька громада з глибоким сумом отримала невтішну звістку, повідомляють у міській раді.

17 серпня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Макіївка на Луганщині загинув наш земляк – солдат, стрілець-помічник гранатометника Ігор НАГІРНИЙ, 1972 року народження, житель села Переволока.

Разом із родиною, друзями та побратимами сумуємо з приводу передчасної втрати.



Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Ігоря.

Світла пам’ять і вічна шана нашому Герою!

