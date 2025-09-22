Шахрай втерся в довіру до тернополянки та виманив 100 тисяч гривень під виглядом співробітника СБУ

81-річна жінка з Тернополя стала жертвою шахрайської схеми, в результаті якої вона втратила 100 тисяч гривень. Невідомий зловмисник телефонував від імені Служби безпеки України, повідомивши, що проти пенсіонерки нібито порушено кримінальне провадження через купівлю ліків через інтернет.

Як шахрай змусив жінку передати гроші

Як встановили працівники Тернопільського районного управління поліції, чоловік зателефонував до потерпілої, представившись співробітником спецслужби, та повідомив, що жінка порушила закон через покупки медикаментів з-за кордону. Зловмисник переконав її, що уникнути в’язниці можна лише через термінову сплату великої суми коштів.

Залякана та переконана в правдивості інформації, потерпіла не змогла з’ясувати ситуацію з родичами. Шахрай постійно тримав її «на лінії», не даючи можливості перервати розмову. Під тиском жінка пішла до банку і перевела 100 000 гривень на вказаний рахунок. Як тільки гроші потрапили до шахрая, зв’язок обірвався.

Викриття шахрайства та звернення до поліції

Тільки після завершення розмови пенсіонерка зв’язалася з рідними і зрозуміла, що стала жертвою афери. Вона одразу звернулася до поліції, й слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Оперативно-розшукові заходи тривають

Правоохоронці зазначають, що наразі тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину. Вони також наголошують: у разі отримання подібних дзвінків від незнайомців, що вимагають гроші, важливо негайно завершити розмову та звернутися до поліції за номером 102.

Як уникнути шахрайства

Поліція закликає громадян бути обережними та уважними при отриманні дзвінків, особливо якщо вони містять вимогу передати кошти. Шахраї використовують різноманітні маніпуляції, аби викликати паніку та змусити людину передати свої гроші.