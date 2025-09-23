Будівництво нового мосту в Чернихівцях: що зміниться після завершення робіт

Наразі в Чернихівцях тривають інтенсивні роботи з армування та бетонування ростверку — верхньої частини пальового фундаменту мосту. Бетонну основу під майбутній ростверк вже залито, і на цій бетонній конструкції буде зведена шафова стінка з відкрилками. Паралельно підрядники почали монтаж металевих елементів мосту, які згодом будуть встановлені на опори.

🛠️ Основні етапи ремонту:

Залиття бетонної основи ростверку

Монтаж металевих конструкцій

Будівництво нової шафової стінки

💡 Проєкт оновлення мосту:

Загалом ремонт моста в Чернихівцях став частиною масштабного проєкту з відновлення інфраструктури, що реалізується за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Металеві модульні конструкції, з яких буде змонтовано нову споруду, надано безкоштовно в рамках Програми екстреного відновлення.

🏗️ Параметри нового моста:

Довжина штучної споруди — 20 метрів

Пропускна вантажопідйомність — 100 тон

❗ Увага водіям!

На період ремонту встановлено об’їзд та відповідні попереджувальні знаки. Водіям, які планують рух по дорозі Р-43/М-19, рекомендуємо врахувати нові маршрути, аби уникнути заторів та інших незручностей.

Продовження ремонту:

Роботи з відновлення моста тривають, і після їх завершення він збільшить пропускну здатність дороги, що є важливим для транспортного сполучення в регіоні.