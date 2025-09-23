Будівництво нового мосту в Чернихівцях: що зміниться після завершення робіт
Наразі в Чернихівцях тривають інтенсивні роботи з армування та бетонування ростверку — верхньої частини пальового фундаменту мосту. Бетонну основу під майбутній ростверк вже залито, і на цій бетонній конструкції буде зведена шафова стінка з відкрилками. Паралельно підрядники почали монтаж металевих елементів мосту, які згодом будуть встановлені на опори.
🛠️ Основні етапи ремонту:
-
Залиття бетонної основи ростверку
-
Монтаж металевих конструкцій
-
Будівництво нової шафової стінки
💡 Проєкт оновлення мосту:
Загалом ремонт моста в Чернихівцях став частиною масштабного проєкту з відновлення інфраструктури, що реалізується за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Металеві модульні конструкції, з яких буде змонтовано нову споруду, надано безкоштовно в рамках Програми екстреного відновлення.
🏗️ Параметри нового моста:
-
Довжина штучної споруди — 20 метрів
-
Пропускна вантажопідйомність — 100 тон
❗ Увага водіям!
На період ремонту встановлено об’їзд та відповідні попереджувальні знаки. Водіям, які планують рух по дорозі Р-43/М-19, рекомендуємо врахувати нові маршрути, аби уникнути заторів та інших незручностей.
Продовження ремонту:
Роботи з відновлення моста тривають, і після їх завершення він збільшить пропускну здатність дороги, що є важливим для транспортного сполучення в регіоні.