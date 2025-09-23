МАФи на місці зелених зон: чому Тернопіль втрачає свою унікальність

Депутатська більшість на чолі з міським головою, схоже, вважає, що санітарні смуги озеленення — це незначні ділянки, які можна безкарно забудувати. В результаті, міські зелені зони поступово зникають, залишаючи місце для нових забудов, що викликає занепокоєння серед місцевих мешканців і екологів.

На сторінці “Реальний Тернопіль” вказують на проблему, пов’язану із забудовою земельних ділянок, що знаходяться між житловими будинками та дорогами, де раніше існували зони озеленення. Колись Тернопіль вирізнявся своєю охайністю та численними парками і скверами, що додавало йому затишку. Натомість, зараз місто змінюється на гірше — перенасичення вулиць МАФами (малоархітектурними формами), торговельними конструкціями та іншими спорудами, що руйнують архітектурну гармонію і природну естетику міста.

Проте, особливу увагу привертає випадок з продажем оренди земельної ділянки на одному з таких “зеленьких” просторів на вул.Крушельницької. У 2022 році, за результатами земельних торгів, було продано право оренди на ділянку площею 0,15 га, розташовану між дорогою та житловими будинками. Початкова ставка склала 200 тис. грн на рік, що в кінцевому підсумку принесло міському бюджету лише 2 млн грн за 10 років оренди.

Цікаво, що дану земельну ділянку не продали через “гаражні” схеми, як це зазвичай відбувається з іншими ділянками, а організували відкриті земельні торги. Проте сам факт продажу права оренди замість збереження ділянки як зеленої зони викликає сумніви щодо доцільності такого підходу до управління земельними ресурсами.

У разі продовження подібної практики, Тернопіль ризикує остаточно втратити свою унікальність, перетворившись на місто, де панує хаос у вигляді хаотичних забудов і знищених зелених зон. Більше того, місто може втратити значні кошти, оскільки за рахунок таких схем воно недоотримує потенційні прибутки від продажу земельних ділянок за ринковими цінами.

Збереження зелених зон і обмеження забудови на санітарних смугах є важливим кроком для збереження природного середовища та архітектурного вигляду Тернополя. Проте чи буде це враховано владою — наразі залишається під питанням.

Мешканці міста закликають міських чиновників до діалогу та відповідальних рішень, аби не дати шанс хаотичній забудові остаточно вразити Тернопіль, який і так переживає важкі часи через війну та економічні труднощі.