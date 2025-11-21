На війні загинув захисник Тарас Парій з Тернопільщини

В бою за Україну загинув військовослужбовець Збройних сил України, житель села Вишнівчик, Парій Тарас Петрович, 28.03.1989 року народження. Повідомляють у Золотниківськаій громаді.

Загинув при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Старорайське, Краматорського району Донецької області.

Нехай душа загиблого Тараса знайде вічний спокій!

Висловлюємо щирі співчуття всім рідним та друзям, односельчанам та побратимам Тараса. Всім тим, хто буде завжди пам’ятати про мужній і героїчний вчинок Героя, що життя віддав за Україну.

Вічна пам’ять Герою…

Слава Україні!

Героям Слава!