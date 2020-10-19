Дмитро Губ’як з Тернополя створив бандуру, якій немає аналогів у світі

Тернополянин Дмитро Губ’як розробив бандуру з карбону. В цьому інструменті немає жодного шматочка деревини, окрім підструнників. За його словами, такій бандурі нема аналогів у світі.

“Мені хотілося зробити якийсь крок вперед і отримати інструмент, який би вирішив проблеми, що існують в теперішніх інструментах, які вироблені з дерева”, – розповів Губ’як.

Чоловік грає на бандурі понад 30 років. Також він досліджує історію інструмента.

За основу він взяв бандуру “Львів’янка” з круглим шемстоком, яку спроектував його наставник – майстер, винахідник і конструктор бандур Василь Герасименко. Завдяки високотехнологічному процесу виробництва та новим композитним матеріалам товщину верхньої та нижньої деки бандури вдалося зменшити до 3 міліметрів.

“Верхня дека разом із лицевою стороною грифа складає єдину цілісну деталь. Так само і нижня дека, точніше весь так званий «коряк» разом із грифом – це теж єдина цілісна деталь. Хто подорожує з бандурою світом, знає як важко іноді буває настроїти інструмент під час зміни клімату чи погоди. Виконавець починає настроювати інструмент, доходить до кінця, а знизу вже знов розстроїлася. Дерево дуже чутливе до зміни температур. Карбон це питання вирішує”, – каже науковець.

У цій бандурі немає жодного шматочка деревини, окрім підструнників.

“У перспективі я планую змінити також матеріал цих підструнників на такі також високотехнологічні”.

Бандуру виготовили польські майстри.

“Ідею вдалося реалізувати завдяки допомозі і наполегливій праці багатьох людей – моїх давніх і нових друзів. Це Марек Молєнда, який допоміг знайти фірму, яка виготовила б інструмент. А також Віктор Рубай, який змонтував механізм і струни цієї бандури”, – розповів Дмитро Губ’як.

Зараз карбонова бандура в одному екземплярі.

Суспільне