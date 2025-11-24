Під час пожежі на Тернопільщині загинув чоловік

Протягом вихідних, 22-23 листопада, підрозділи ДСНС на Тернопільщині ліквідували чотири пожежі. Завдяки професійним діям вогнеборців вдалося врятувати три будівлі та дві одиниці техніки. Однак, одна з пожеж мала трагічні наслідки.

О 04:45 ранку в селі Капустинці Тернопільського району сталася пожежа в житловому будинку. Площа загоряння склала 2 кв. м. Вогонь знищив диван та речі домашнього вжитку. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Завдяки оперативним діям вогнеборців, будинок вдалося врятувати від повного знищення.

Інші пожежі були успішно ліквідовані, і рятувальники продовжують виконувати свої обов’язки для забезпечення безпеки громадян. Наразі триває розслідування причин виникнення пожежі у Капустинцях.