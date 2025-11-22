32 загиблих особи та 7 зниклих безвісти, – у Тернополі четвертий день тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару

У Тернополі тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару.

На ранок 22 листопада стало відомо про ще одну жертву. Тіло ще однієї жінки рятувальники ДСНС виявили під завалами зруйнованого будинку. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Таким чином станом на ранок кількість загиблих у Тернополі зросла до 32 осіб, серед них 6 дітей. Постраждали 94 людини, з них 18 дітей. Безвісти зниклими вважаються 7 осіб.

Підрозділи ДСНС безперервно продовжують аварійно-рятувальні роботи