12:29 | 22.11.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

32 загиблих особи та 7 зниклих безвісти, – у Тернополі четвертий день тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару.

На ранок 22 листопада стало відомо про ще одну жертву. Тіло ще однієї жінки рятувальники ДСНС виявили під завалами зруйнованого будинку. Повідомляє Головне Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Таким чином станом на ранок кількість загиблих у Тернополі зросла до 32 осіб, серед них 6 дітей. Постраждали 94 людини, з них 18 дітей. Безвісти зниклими вважаються 7 осіб.

Підрозділи ДСНС безперервно продовжують аварійно-рятувальні роботи

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *