Тернопіль: проблеми з доступом до захисних споруд виявлені в дошкільних закладах та на міжшкільних об’єктах

Протягом листопада 2025 року спеціалісти регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області продовжують моніторинг стану захисних споруд цивільного захисту в місті Тернополі. Перевірку пройшли кілька важливих об’єктів, серед яких навчальні заклади та культурні установи.

Обстежені об’єкти та результати перевірки

Серед перевірених об’єктів:

Тернопільський міжшкільний ресурсний центр;

Комунальна установа «Тернопільський міський палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса»;

Тернопільський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 16;

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 ім. Володимира Вихруща.

Зазначено, що особливу увагу було приділено:

наявності належного маркування та вказівників;

доступності входів;

стану вентиляції, освітлення, водопостачання, санітарних вузлів;

наявності засобів зв’язку, аптечок, аварійного запасу води та харчів.

Результати моніторингу: що виявлено?

Моніторинг засвідчив належний стан утримання двох з обстежених об’єктів: на базі палацу культури «Березіль» і Тернопільської школи №17. Ці захисні споруди відповідають вимогам наказу МВС України від 09.07.2018 № 579.

Однак, моніторинг також виявив кілька проблем:

Укриття на базі закладу дошкільної освіти № 16 було внесене до списку, але фактично зняте з обліку і не функціонує. Це питання потребує коригування для уникнення дезінформації серед населення.

Укриття на базі Тернопільського міжшкільного ресурсного центру не має належного доступу для громадян, оскільки будівля перебуває на реорганізації і доступ до укриття обмежений. Відсутні також покажчики руху до об’єкта.

Що далі?

На основі результатів моніторингу будуть підготовлені звіти та надані рекомендації щодо усунення виявлених проблем. Особливу увагу планують приділити покращенню доступності укриттів для населення.

Якщо ви виявили проблеми з доступом до укриттів

У разі виявлення проблем з доступом до захисних споруд, громадяни можуть звертатися до Офісу Омбудсмана:

Адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;

Електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua;

Телефони: 0 800 501 720; 044 299 74 08.

Моніторинг стану захисних споруд продовжиться, адже безпека громадян є одним із пріоритетних завдань у цей складний час.