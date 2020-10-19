На Тернопільщина за два місяці у складі ТВК відбулося більше ста замін

Громадянська мережа ОПОРА проаналізувала постанови Центральної виборчої комісії, в період від 15 серпня по 15 жовтня, про заміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в межах Тернопільської області. За цей проміжок часу, за підрахунками ОПОРИ, відбулося 106 замін, з них 17 стосувалися керівного складу комісій.

За підрахунками ОПОРИ, найбільша кількість замін відбулася у складі Тернопільської районної ТВК – 12, а найменше у Кременецькій районній та Теребовлянській міській ТВК – по одній заміні у штаті.

Найчастіше ЦВК достроково припиняла повноваження членів комісій та включала до їхнього складу інших осіб за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя», у 29 випадках, що становить 27% усіх замін. Також серед лідерів за кількістю подань щодо заміни членів ТВК Тернопільщини є організації партій «Європейська солідарність» – 13 замін (12%), «Правий сектор» – 10 замін та одне припинення повноважень (10%), а також «Нова політика» – 10 замін (9%).

ОПОРА також повідомляла про перші заміни в складі територіальних виборчих комісій. 14 серпня відповідно до постанови №179 ЦВК у складах 8 ТВК Тернопільської області відбулося 10 замін, 60% яких стосувалися партії «Нова політика».

Тернопільська обласна територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 191 від 20 серпня за поданням організації партії «Наш край» відбулася заміна членкині комісії Алли Душак на Віктора Заворотного.

Відповідно до Постанови ЦВК № 207 від 28 серпня відбулося три заміни у складі комісії. За поданням організації партії «Рідне Закарпаття» Віктора Бердника замінив Вячеслав Завацький, за поданням організації партії «Авангард народу» Ірину Дьоміну – Надія Білоус, за поданням організації партії «Наш край» Віктора Заворотного – Лариса Бугера, яка до цього була членкинею Тернопільської міської ТВК.

Відповідно до Постанови ЦВК № 281 від 18 вересня відбулося дві заміни. За поданням організації партії «Республіканська платформа» членкиню комісії Галину Студеницьку замінив Ростислав Салій. За поданням організації партії «Рідне Закарпаття» замість Вячеслава Завацького до складу комісії був включений Сергій Іщенко, який до цього був у складі Тернопільської районної ТВК від організації партії «Солідарність жінок України».

Відповідно до Постанови ЦВК № 291 від 23 вересня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулася заміна членкині комісії Дар’ї Проскурякової на Ірину Соснову.

Кременецька районна територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 183 від 18 серпня за поданням організації Радикальної партії Олега Ляшка відбулася заміна членкині комісії Наталії Пилипчук на Ольгу Мороз.

Тернопільська районна територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 191 від 20 серпня за поданням організації партії «Зелені» відбулася заміна членкині комісії Олександри Снігури на Ярину Тильчак.

Відповідно до Постанови ЦВК № 198 від 21 серпня відбулися три заміни у складі комісії. За поданням організації партії «Успішне майбутнє» Тетяну Кухаренко замінила Оксана Пастущин, за поданням організації партії «Наша земля» Ірину Мизникову – Дмитро Зубенко, за поданням партії «Опозиційна платформа – за життя» Марію Чопяк –Руслан Рудницький.

Відповідно до Постанови ЦВК № 207 від 28 серпня за поданням організації партії «Європейська солідарність» на посаді секретаря комісії Марію Пшоняк замінила членкиня комісії Наталія Пікіна. Таким чином обох жінок спочатку виключили, а тоді повторно включили до складу цієї комісії.

Відповідно до Постанови ЦВК № 230 від 4 вересня відбулося чотири заміни у складі комісії. За поданням організації партії «Наша земля» замість Дмитра Зубенка до складу комісії був включений Олег Книш, за поданням організації партії «Сила і Честь» замість Володимира Корная – Юрій Соняк, за поданням організації партії «Успішне майбутнє» замість Оксани Пастущин – Володимир Дубівка, за поданням організації партії «Зелені» замість Ярини Тильчак – Галина Шимонович.

Відповідно до Постанови ЦВК № 281 від 18 вересня за поданням організації партії «Солідарність жінок України» відбулася заміна члена комісії Сергія Іщенка на Андрія Пуківського.

Відповідно до Постанови ЦВК № 291 від 23 вересня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулася заміна члена комісії Руслана Рудницького на Ірину Олекшій.

Відповідно до Постанови ЦВК № 354 від 6 жовтня за поданням організації партії «Голос» відбулася заміна членкині комісії Ірини Сойко на Станіславу Бутковську, яка до того перебувала у складі Скалатської міської ТВК.

Чортківська районна територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 183 від 18 серпня за поданням організації партії «Сила людей» відбулася заміна члена комісії Артура Осадчука на Оксану Дзиндру.

Відповідно до Постанови ЦВК № 191 від 20 серпня за поданням організації партії «Правий сектор» відбулася заміна члена комісії Олександра Солонинка на Марію Бобер.

Відповідно до Постанови ЦВК № 207 від 28 серпня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулася заміна членкині комісії Марії Кравчук на Лілію Коханюк.

Відповідно до Постанови ЦВК № 243 від 10 вересня за поданням організації партії «Європейська солідарність» відбулася заміна членкині Ірини Войнаровської на Оксану Бардецьку.

Бережанська міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 207 від 28 серпня за поданням організації партії «Нова політика» відбулася заміна членкині комісії Юлії Чумак на Світлану Грищук.

Відповідно до Постанови ЦВК № 230 від 4 вересня відбулося дві заміни: за поданням організації партії «Солідарність жінок України» членкині Оксани Кліщ на Марію Цокало, за поданням організації партії «Правий сектор» членкині Ірини Середюк на Надію Осадко.

Відповідно до Постанови ЦВК № 239 від 8 вересня у складі комісії відбулося дві заміни. За поданням організації Української Галицької партії на посаді секретаря комісії Тамару Соколовську замінила Олеся Олексишин-Шкільна. За поданням організації партії «Голос» замість члена комісії Володимира Рубіновича до її складу був включений Роман Шеремета.

Відповідно до Постанови ЦВК № 281 від 18 вересня за поданням організації партії «Нова політика» відбулася заміна членкині комісії Світлани Грищук на Ірину Логуш.

Відповідно до Постанови ЦВК № 354 від 6 жовтня за поданням організації партії «Сила людей» відбулася заміна членкині комісії Марії Лемик на Зоряну Глушок.

Відповідно до Постанови ЦВК № 362 від 8 жовтня за поданням організації партії «Нова політика» відбулася заміна членкині комісії Ірини Логуш на Світлану Грищук, повноваження якої у цій комісії були достроково припинені 18 вересня.

Борщівська міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 191 від 20 серпня за поданням організації партії «Слуга народу» відбулася заміна голови комісії Оксани Шевчук на Марію Ільчук, а також члена комісії Василя Григеля на Оксану Шевчук.

Відповідно до Постанови ЦВК № 239 від 8 вересня у складі комісії за поданням організації партії «Європейська солідарність» відбулося заміна членкині комісії Валентини Уруської на Василя Беркича.

Відповідно до Постанови ЦВК № 243 від 10 вересня у складі комісії відбулося дві заміни за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя». На посаді секретаря комісії Ольгу Білик замінила Оксана Романюк, а також замість членкині комісії Марії Валійон до її складу був включений Олександр Колодяжний.

Бучацька міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 191 від 20 серпня за поданням організації партії «Правий сектор» відбулася заміна Дмитра Хоми на Нелю Вайду.

Відповідно до Постанови ЦВК № 198 від 21 серпня відбулися дві заміни за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя», голови комісії Надії Думенько на Романа Керницького та членкині комісії Оксана Григорців на Лілію Пташник.

Відповідно до Постанови ЦВК № 207 від 28 серпня за поданням організації партії «Європейська солідарність» на посаді секретаря комісії Галину Калинюк замінив член комісії Богдан Замойський. Таким чином обох членів комісії спочатку виключили, а тоді повторно включили до її складу.

Відповідно до Постанови ЦВК № 281 від 18 вересня за поданням організації партії «Нова політика» відбулася заміна члена комісії Богдана Головатого на Аліну Синюк.

Заліщицька міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 198 від 21 серпня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулася заміна членкині комісії Надії Лотоцької на Олега Дозорціва.

Відповідно до Постанови ЦВК № 230 від 4 вересня відбулося дві заміни: за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» членкині комісії Галини Миськів на Миколу Дозорців, за поданням організації партії «Правий сектор» членкині комісії Анастасії Мних на Арсена Квача.

Відповідно до Постанови ЦВК № 281 від 18 вересня за поданням організації партії «Нова політика» відбулася заміна членкині комісії Світлани Мокроусової на Назарія Тютюнника.

Збаразька міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 198 від 21 серпня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулося дві заміни у складі комісії, Олександра Сала на Юлію Брунь та Ганни Салюк на Олександра Троценка.

Відповідно до Постанови ЦВК № 354 від 6 жовтня за поданням організації партії «Голос» відбулася заміна членкині комісії Віри Валюс на Ірину Славуту.

Зборівська міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 198 від 21 серпня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулося дві заміни: заступниці голови комісії Ярослави Пилищук на Олександру Коваль та члена комісії Петра Пилищука на Лілію Дудюк.

Копичинецька міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 191 від 20 серпня за поданням організації партії ВО «Батьківщина» відбулася заміна голови комісії Любомира Зінько на Людмилу Сокольську.

Відповідно до Постанови ЦВК № 230 від 4 вересня за поданням організації партії «Українська стратегія Гройсмана» відбулася заміна членкині комісії Лесі Кравець на Оксану Липку.

Відповідно до Постанови ЦВК № 243 від 10 вересня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулася заміна секретарки комісії Любов Кузняк на Оксану Крайник.

Відповідно до Постанови ЦВК № 281 від 18 вересня за поданням організації партії «Нова політика» відбулася заміна членкині комісії Ольги Гумен на Лілію Озеренець.

Кременецька міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 202 від 25 серпня за поданням організації партії Конгрес Українських Націоналістів відбулася заміна членкині комісії Лесі Снісаренко на Михайла Синицького.

Відповідно до Постанови ЦВК № 262 від 14 вересня за поданням організації партії «Правий сектор» відбулася заміна члена комісії Ігоря Іванціва на Тетяну Чубату.

Відповідно до Постанови ЦВК № 291 від 23 вересня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулася заміна членкині комісії Алли Юрченко на Наталію Островську.

Відповідно до Постанови ЦВК № 362 від 8 жовтня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулася заміна членкині комісії Валентини Кеби на Галину Сулковську.

Лановецька міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 243 від 10 вересня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулася заміна члена комісії Івана Вегера на Ірину Дерій.

Відповідно до Постанови ЦВК № 262 від 14 вересня за поданням організації партії «Правий сектор» відбулася заміна члена комісії Віктора Тарасенка на Людмилу Ящук.

Відповідно до Постанови ЦВК № 327 від 1 жовтня за поданням організації партії «Нова політика» відбулася заміна члена комісії Андрія Майбороди на Юрія Гринчука.

Монастириська міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 207 від 28 серпня у складі комісії відбулося шість замін. За поданням організації партії «За майбутнє» секретаря комісії Олександру Предко замінила Світлана Крестинич. За поданням організації партії «Європейська солідарність» членів комісії Ганну Михайлюк та Володимира Мордача замінили Надія Зімбалевська та Петро Моліцький відповідно. За поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» замість членів комісії Ольги Самуляк та Гальни Сивозад до її складу були включені Мирослава Хоптій та Марія Сичик відповідно, а за поданням організації партії «Слуга народу» Тетяну Хому замінила Надія Попроцька.

Відповідно до Постанови ЦВК № 239 від 8 вересня за поданням організації Української Галицької партія до складу комісії замість Світлани Маркевіч була включена Ольга Славішинська.

Підгаєцька міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 191 від 20 серпня за поданням організації партії «Правий сектор» відбулася заміна членкині комісії Ірини Хомин на Ольгу Пухайло.

Відповідно до Постанови ЦВК № 243 від 10 вересня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулося дві заміни: секретаря комісії Івана Скури на Олександра Даньків і членкині комісії Тетяни Скури на Ольгу Козак.

Відповідно до Постанови ЦВК № 327 від 1 жовтня у складі комісії відбулося дві заміни: за поданням організації партії «Нова політика» члена комісії Олега Гумена на Марію Добранську і за поданням організації партії «Європейська солідарність» членкині комісії Олександри Палінської на Віру Хиляк

Почаївська міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 191 від 20 серпня за поданням організації партії «Правий сектор» відбулася заміна члена комісії Василя Лабайчука на Марію Король.

Відповідно до Постанови ЦВК № 281 від 18 вересня за поданням організації партії «Нова політика» відбулася заміна членкиню комісії Тетяну Колтунову на Михайла Паляницю.

Скалатська міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 198 від 21 серпня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулося дві заміни членів комісії Марії Бойко на Ірину Канюку та Катерини Лобів на Галину Голояд.

Відповідно до Постанови ЦВК № 207 від 28 серпня за поданням організації партії «Європейська солідарність» відбулися такі заміни: голови комісії Надії Бошко на Тетяну Бінчаровську та членкині комісії Надії Гуцал на попередньо виключену Надію Бошко.

Відповідно до Постанови ЦВК № 230 від 4 вересня за поданням партії «Солідарність жінок України» відбулася заміна заступника голови Павла Хруща на Сергія Кметя.

Відповідно до Постанови ЦВК № 291 від 23 вересня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулася заміна членкині комісії Ірини Канюки на Галину Глинську.

Відповідно до Постанови ЦВК № 354 від 6 жовтня за поданням організації партії «Голос» відбулася заміна членкині комісії Станіславу Бутковську на Наталію Влох.

Теребовлянська міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 191 від 20 серпня за поданням партії «Правий сектор» відбулася заміна Марії Любовіцької на Наталію Конон.

Тернопільська міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 183 від 18 серпня за поданням партії «Нове життя» відбулася заміна члена комісії Романа Гузя на Юлію Макавчук.

Відповідно до Постанови ЦВК № 191 від 20 серпня за поданням партії «Наш край» відбулася заміна члена комісії Ігоря Навочинського на Ларису Бугеру.

Відповідно до Постанови ЦВК № 207 від 28 серпня за поданням партії «Наш край» відбулася заміна членкині комісії Лариси Бугери на Віктора Заворотного, який до цього перебував у складі Тернопільської обласної ТВК.

Відповідно до Постанови ЦВК № 347 від 4 жовтня за поданням організації партії «Слуга народу» у складі комісії відбулося дві заміни. Заступника голови комісії Петра Воробця замінив Вадим Гуменюк. Натомість Петро Воробець був включений до складу комісії замість Марії Астраханцевої.

Хоростківська міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 207 від 28 серпня за поданням партії «Європейська солідарність» відбулося дві заміни членів комісії Галини Комінко на Марію Явну та Руслани Фечан на Степана Давидяка.

Відповідно до Постанови ЦВК № 230 від 4 вересня за поданням організації партії «Солідарність жінок України» відбулася заміна членкині комісії Світлани Довгань на Олену Кочмар.

Відповідно до Постанови ЦВК № 243 від 10 вересня за поданням організації партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулося дві заміни. Замість членів комісії Ольги Зінченко та Михайла Калиняка до її складу було включено Марію Терешко і Любов Яковенко відповідно.

Відповідно до Постанови ЦВК № 281 від 18 вересня за поданням організації партії ВО «Свобода» на посаді секретаря комісії Ірину Чорну замінила Світлана Довгань, яка була членом цієї комісії від організації партії «Солідарність жінок України». Крім цього було достроково припинено повноваження членкині комісії організації партії «Правий сектор» Ірини Драгущак.

Чортківська міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 207 від 28 серпня за поданням Партії Зелених України відбулася заміна членкині комісії Ніни Івасенко на Любов Тичковську.

Відповідно до Постанови ЦВК № 281 від 18 вересня у складі комісії відбулося дві заміни: за поданням організації партії «Нова політика» члена комісії Юрія Гумена на Олега Дубового і за поданням організації партії ВО «Свобода» члена комісії Віктора Коваля на Марію Паскевич.

Шумська міська територіальна виборча комісія

Відповідно до Постанови ЦВК № 198 від 21 серпня за поданням партії «Опозиційна платформа – за життя» відбулося дві заміни членів комісії Василя Терп’яка на Оксану Чухач та Оксани Терп’як на Марію Гіжицьку.

Відповідно до Постанови ЦВК № 207 від 28 серпня за поданням партії «Європейська солідарність» відбулася заміна голови комісії Орисі Кондратюк на Галину Бучовську.

Відповідно до Постанови ЦВК № 230 від 4 вересня відбулося дві заміни: за поданням організації партії «Сила і Честь» члена комісії Володимира Левчука на Ірину Білооку, за поданням організації партії «Правий сектор» члена комісії Юрія Череватого на Марію Бензель.

Відповідно до Постанови ЦВК № 239 від 8 вересня за поданням організації партії «Європейська солідарність» відбулася заміна голови комісії Галини Бучовської на Світлану Бєлякову.

Відповідно до Постанови ЦВК № 262 від 14 вересня за поданням організації партії «Слуга народу» відбулася дві заміни. Замість членів комісії Галини Гук та Раїси Мельничук до її складу були включені Юрій Козак і Григорій Лінев’юк відповідно.

Відповідно до Постанови ЦВК № 281 від 18 вересня у складі комісії за поданням організації партії «Європейська солідарність» відбулася заміна членкині комісії Альбін Павлівець на Орисю Кондратюк, повноваження якої у складі цієї комісії були достроково припинені 28 серпня.

ОПОРА нагадує, що 10 серпня Центральна виборча комісія утворила 22 територіальні виборчі комісії (18 міських, 3 районних та обласну), які уповноважені організовувати проведення місцевих виборів на території Тернопільській області. Загалом до їхнього складу увійшли 396 осіб за поданням 37 організацій політичних партій, по 18 членів – у кожній ТВК.

Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області