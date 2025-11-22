Тернопільщина втратила захисника Віталія Пишнюка

Не оговтавшись від одної втрати, до нас прийшла сумна новина про загибель на фронті жителя Білецької громади із села Плотича – воїна Пишнюка Віталія Андрійовича. Повідомляють у громаді.

Пишнюк Віталій Андрійович, 23 жовтня 1986 року народження, був солдатом, стрільцем-номер обслуги військової частини А4350. Захисник виконував бойові завдання в районі населеного пункту Дачне Синельниківського району Дніпропетровської області. Загинув 2 листопада 2025 року в результаті атаки FPV-дрона з боку противника.

У понеділок, 24 листопада 2025 року, На щиті зустрічатимемо нашого полеглого захисника. Орієнтовно о 12:30 траурний кортеж прибуде до села Біла, відтак маршрут пролягатиме через село Чистилів до села Плотича.

Закликаємо жителів громади відкласти клопоти та віддати шану Героєві, що поклав своє життя за кожного із нас. Схилімо голови у вдячності та молитві за жертовність воїна Віталія, проводжаючи його по останній дорозі до додому!

Висловлюємо щирі співчуття родині, діточкам, що втратили батька, близьким, побратимам та всім, хто знав полеглого захисника. У час великої втрати для всієї нашої землі, розділяємо наш біль і молимося, щоб Господь оселив душу Героя у своєму Царстві. Жорстока війна забирає наших земляків, але пам’ять про них житиме, їхні чин буде надихати нас до остаточної перемоги над агресором.

Вічная пам’ять і слава полеглому воїну! Неминуча відплата ворогам!