Відхід у вічність Ігоря Дуди: Культурна спадщина Тернопільщини втратила великого діяча

Тернопільський обласний художній музей повідомляє про відхід у вічність Ігоря Микитовича Дуду — заслуженого працівника культури України, мистецтвознавця, краєзнавця, педагога, редактора, реставратора та директора Тернопільського обласного художнього музею (1991-2021 рр.).

Ігор Микитович був мудрим керівником і натхненним дослідником, який понад тридцять років присвятив свою роботу розвитку культури та музейної справи в Тернопільщині. Його невтомна праця та відданість культурі залишили глибокий слід у серцях багатьох людей. Він був людиною великого серця, і його вклад в мистецтво та історію області назавжди залишиться у пам’яті колег і друзів.

Світла пам’ять про нього збережеться у серцях усіх, хто мав честь працювати з ним або доторкнутися до його творчості.

Панахида за Ігорем Микитовичем Дудою відбудеться в понеділок, 24 листопада, о 18:00 у поминальній каплиці Церкви Матері Божої Неустанної Помочі на бульварі Д.Галицького, 1Б. Похорон відбудеться у вівторок, 25 листопада, о 12:00 год.

Реквізити картки внучки Божени для підтримки родини в цей складний момент:

4441111147460764

Вічна пам’ять та шана Герою культури та мистецтва!