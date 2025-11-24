ДТП у Тернополі: автомобіль збив пішохода, потерпілий у тяжкому стані

22 листопада в Тернополі на вулиці Львівській сталася ДТП, внаслідок якої 46-річний пішохід отримав тяжкі травми. Кермувальник автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по дорозі, збив чоловіка, який перебував на нерегульованому пішохідному переході. Потерпілий був терміново доправлений до медичного закладу бригадою екстреної медичної допомоги.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі органи проводять розслідування.