6 квітня: Вже три смерті від коронавірусу у Тернопільській області

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ЩЕ ОДИН ЛЕТАЛЬНИЙ ВИПАДОК ВІД COVID-19. про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

🔹Помер чоловік 57 років з міста Заліщики.

🔹Це священник, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус.

🔹Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень.

🔹Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер. Висловлюємо співчуття рідним.

ℹ️Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

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