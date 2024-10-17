«Вчасна домедична допомога на полі бою – це врятоване життя як побратимів, так і своє власне», – бойовий медик Василь Кишкан

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну Василь Кишкан розумів, що його бойовий та медичний досвід будуть корисними на полі бою, тож разом із побратимами з батальйону «Тернопіль» приєднався до лав новоствореної Об’єднаної штурмової бригади Нацполіції «Лють». Там він служить на посаді бойового медика.

«На війні дуже важливо знати медицину. Це просто необхідність сьогодення, адже від рівня цих знань може залежати чиєсь життя. Головне – робити все правильно, за відповідним алгоритмом і швидко», – каже боєць.

Василь добре пам’ятає своє перше бойове завдання у липні 2023 року. Тоді його підрозділ проводив штурмові дії в найгарячіших точках Донеччини, докладаючи максимум зусиль, щоб звільнити Кліщіївку та Курдюмівку.

«Вражає те, що населені пункти просто стерті з лиця землі. Самі руїни. Дуже сумно бачити, наскільки сильно ворог нищить усе навколо. Відчуваєш сум і біль, коли бачиш, наскільки ворог нищить все навколо», – ділиться емоціями Василь.

Правоохоронець каже, що війна змінюється, тож доводиться швидко вчитися та вдосконалюватися, аби давати потужну відповідь ворогу. Нині його підрозділ виконує завдання по обороні Часового Яру та Торецька.

«Це дуже важкі напрямки. Ведуться активні бойові дії. Росіяни регулярно закидають наші позиції КАБами. Найбільше «працюють» FPV-дрони, розвідувальні мавіки. росіяни також застосовують баражуючі боєприпаси, мінометні системи різного калібру, ствольну артилерію тощо», – розповідає лютівець.

Боєць не раз надавав домедичну допомогу пораненим побратимам просто на позиціях під активним ворожим вогнем. У такі моменти кожна секунда має значення. Один неправильний рух і життя пораненого може обірватись.

«Домедична допомога – це питання життя і смерті, як твого побратима, так твого власного. Найчастіше я стикався з осколковими пораненнями, масивними кровотечами, важкими пораненнями легень. Для бойового медика важливо зрозуміти ступінь тяжкості поранення, щоб ефективно надати допомогу», – пригадує правоохоронець.

Під час кожної ворожої атаки у Василя та його напарника Михайла Догми роботи вистачає:

«Під час евакуації поранених ми робимо конверсії, тобто заміну турнікета на тампонування ран. Цю процедуру має право робити лише медик, який пройшов спеціальні курси. Я навчений для цього і старався врятувати ноги всім нашим хлопцям», – розповідає бойовий медик.

Поліцейський пригадує випадок, коли молодий боєць отримав кульове поранення ноги. Турнікет був накладений занадто високо і вже через дві години це могло призвести до ампутації ноги.

«Я наклав турнікет правильно, тож ногу пораненого вдалося врятувати. Потім цей хлопець дзвонив мені та дякував. Звичайно, приємно, але я лише виконав свою роботу», – каже Василь.

Зараз побратими поліцейського тримають лінію фронту на Торецькому напрямку, де ворог постійно намагається штурмувати їхні позиції.

«Хлопці боронять кожен клаптик землі. Тут за кожну будівлю точаться бої. Вони стоять мужньо й щохвилини доводять, що є справжніми бійцями», – зазначив правоохоронець.

Василь Кишкан пишається, що служить в бригаді «Лють» і разом зі своїми однодумцями захищає країну. Наразі, після травми обох колін, боєць проходить лікування та реабілітацію. Згодом планує повернутися до свого підрозділу, адже певен, що тільки разом можна перемогти ворога