Підгороднянська громада зібрала понад пів мільйона грн. на дрони
Сорок FPV дронів-камікадзе завтра буде відправлено до місць призначення! Саме стільки «павучків» вдалося придбати з тих коштів, що було зібрано під час благодійного марафону «Наша підтримка – їхня сила!», який відбувався в селах Підгороднянської громади з 28 липня до 8 вересня, повідомляють на сторінці громади у мережі Фейсбук.
Завтра, 18 жовтня, ЗАПРОШУЄМО РОДИЧІВ НАШИХ ЗАГИБЛИХ ГЕРОЇВ прибути на 11:00 до адмінприміщення сільської ради за адресою: с. Підгороднє, вул. Бережанська, 70, для передачі дронів за місцем призначення. Кожна коробка буде іменною і стане «НЕБЕСНОЮ КАРОЮ» від мешканців громади за наших загиблих захисників.