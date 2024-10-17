Підгороднянська громада зібрала понад пів мільйона грн. на дрони

Сорок FPV дронів-камікадзе завтра буде відправлено до місць призначення! Саме стільки «павучків» вдалося придбати з тих коштів, що було зібрано під час благодійного марафону «Наша підтримка – їхня сила!», який відбувався в селах Підгороднянської громади з 28 липня до 8 вересня, повідомляють на сторінці громади у мережі Фейсбук.

Із загальної суми 576 858,00 гривень залишилося ще 4018,00 грн, з яких буде оплачено вартість пересилки, а залишок докладеться до наступних зборів.

Голова громади Сергій Чапрак ще раз подякував усім, хто доклався до організації та проведення благодійного марафону. Передусім старостам сіл; Відділу освіти, культури молоді та спорту Підгороднянської сільської ради; керівникам та колективам навчально-виховних закладів громади; працівникам «Центру культури, дозвілля, туризму та спорту» Підгороднянської сільської ради; парохам наших сіл; усім, хто брав участь у концертах та організовував ярмарки; всім, хто донатив.

Завтра, 18 жовтня, ЗАПРОШУЄМО РОДИЧІВ НАШИХ ЗАГИБЛИХ ГЕРОЇВ прибути на 11:00 до адмінприміщення сільської ради за адресою: с. Підгороднє, вул. Бережанська, 70, для передачі дронів за місцем призначення. Кожна коробка буде іменною і стане «НЕБЕСНОЮ КАРОЮ» від мешканців громади за наших загиблих захисників.