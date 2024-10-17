Від чого залежить ціна BAS Малий бізнес для користувача

Вартість BAS Малий бізнес для користувача є важливим аспектом вибору цього рішення для автоматизації бізнесу. Для чіткого уявлення про загальну структуру витрат та планування бюджету, варто розглянути аспекти, які формують кінцеву вартість цієї системи.

Вартість ліцензії

Основною складовою ціни є базова ліцензія BAS Малий бізнес, яка ще називається основною поставкою. Вартість ліцензії для одного користувача фіксована, і залежить від версії ліцензії. Основна поставка надає користувачеві доступ до основних функціональних можливостей системи, таких як управління продажами, закупівлями, складськими запасами та фінансами. Важливо зазначити, що вибір ліцензії залежить від поточних потреб бізнесу, і кількість користувачів можна збільшити в разі необхідності.

Вартість технічної підтримки та супроводу

Якщо говорити про покупку, то окрім базової ліцензії, до вартості впровадження варто додати послуги з технічної підтримки та супроводу. Охоплює регулярні оновлення системи, технічну допомогу користувачам і консультації щодо використання програмного забезпечення. Як правило, підтримка оплачується окремо, у вигляді щомісячної або щорічної абонентської плати. Ціна може варіюватися, в залежності від періоду договору ІТС. Використання технічної підтримки дозволяє уникнути збоїв у роботі та забезпечує своєчасне оновлення програм.

Інтеграції та додаткові модулі

Іншою важливою складовою є вартість додаткових модулів, які можуть бути необхідні для більш специфічних бізнес-процесів. Наприклад, для інтернет-магазину можуть знадобитися інтеграції з веб-сайтом або сервісами доставки для ефективнішого управління клієнтськими доставками. Додаткові модулі збільшують вартість рішення, проте значно розширюють функціональність

Налаштування системи

Ще один важливий фактор, що впливає на загальну вартість BAS Малий бізнес, — це послуги з налаштування системи. Впровадження може включати встановлення програмного забезпечення, налаштування процесів під специфіку конкретного бізнесу, навчання персоналу та адаптацію системи до вимог клієнта.

Поточні витрати на підтримку

Окрім початкових витрат, варто врахувати також поточні витрати на підтримку та оновлення. Усі оновлення, які виходять після доопрацювання системи, можуть вимагати додаткових витрат. Також у разі розширення бізнесу можуть бути потрібні додаткові ліцензії для нових користувачів або інтеграція нових бізнес-процесів, що може спричинити додаткові витрати.

Розміщення

Після придбання програмного продукту потрібно подбати про його розміщення. Якщо ви обираєте серверну локацію, то потрібно подбати про покупку сервера чи його оренду. Зазвичай такі послуги надає IT-компанія, яка пропонує програми обліку.

Формування вартості покупки BAS Малий бізнес складається з основних складових: ціна основної поставки, вартість технічної підтримки, додаткові модулі (при необхідності) та послуги розміщення та налаштування.