Тернопільський травматолог Вадим Кравчук розповів, як правильно падати, щоб менше травмуватися

Взимку рівень травматизму значно зростає, а травмпункти переповнені постраждалими. Ожеледиця стає справжньою перешкодою для пішоходів і якщо не бути готовим до цього природного явища, то замість навчання чи роботи, можна провести кілька тижнів на лікарняному. Цьогорічна зима не особливо тішить нас снігом та морозом, – пише Наш День. Та знання, як правильно поводитися та ходити, коли під ногами слизько і є небезпека втратити рівновагу, будуть однозначно корисними для кожного. Про те, як правильно падати, аби уникнути травм, чому не варто тримати руки в кишенях та цінувати власне здоров’я більше, аніж речі, які несете в руках, у розмові з тернопільським лікарем, ортопедом-травматологом Тернопільської міської поліклініки №2 Вадимом Кравчуком.

– Ожеледиця та екстремальні розваги часто стають причиною травм. Вадиме Леонідовичу, напевне, взимку у вас різко зростає кількість пацієнтів?

– Насправді, у травматологів є пацієнти і взимку, і влітку . У теплу пору, коли починається час відпусток, вилазок на природу, робіт у саду чи на будівництві. Це здебільшого колоті та різані рани, травми від падінь з висоти. Взимку, коли на вулиці ожеледиця, це здебільшого забої та переломи. Особливо, у перші холоди, коли ввечері впав дощ, а вранці мороз, тротуари та дороги вкриваються тоненькою льодовою кіркою. Людина ще не готова ні морально, ні фізично до такої погоди. Тоді з’являються перші травмовані.

– Як же поводитися, коли на вулиці слизько? Можливо, є спеціальні техніки, щоб уникнути падіння?

– Насамперед, варто подбати про ваше взуття. Жінкам в жодному разі не варто обирати чоботи на високих підборах та шпильках. Каблук має бути не вищий, ніж три сантиметри для того, щоб безпечно пересуватися під час ожеледиці. Підошва у взутті повинна бути резинова з хорошим протектором. Звичайно, в інтернеті є багато народних засобів, як зробити взуття неслизьким. Хтось натирає соком картоплі, обприскує лаком, клеїть лейкопластир, двосторонній скотч чи наждачний папір. Але вони діють недовго. Найкраще, коли на вулиці слизько, обирати якісне зручне взуття з хорошим протектором і відчувати себе на дорозі впевнено. Ще одна важлива річ – правильно ходити. Якщо йдете по тротуару, то йдіть ближче до опори, за яку можете вхопитися, якщо втратите рівновагу. Не варто поспішати. Кроки повинні бути маленькими, але ставати потрібно на всю ногу. Необхідно сконцентруватися на ходьбі, не відволікатися на розмови по телефону, не тримати руки в кишенях. А портфель або сумку взяти на плече, щоб руки були вільні.

– Що робити, коли відчуваєш, що втратив рівновагу?

– Звичайно, під час падіння все відбувається блискавично і у нас дуже мало часу, щоб зорієнтуватися у ситуації. Тут дуже важливо витягнути руки з кишень і випустити з рук все, що тримаєте в цей час. Коли ти розумієш, що падіння неминуче, не потрібно панікувати. Головне розслабитися, правильно себе згрупувати і старатися впасти на бік. Багато хто, коли падає, робить велику помилку і підставляє під себе руку. Вона напружена і вся сила удару тіла припадає саме на неї. В першу чергу травмується променево-зап’ястний суглоб, ліктьовий та плечовий суглоби. Також буває, коли людина втрачає рівновагу в ногах, то старається впасти на коліно. Це теж неправильно, адже може трапитися перелом чашечки або травма зв’язкового апарату. Згодом сильний удар в коліно може стати причиною артрозу чи іншого захворювання суглобів, тож варто берегти коліна від ударів при падіннях. Напружені нога чи рука, які, на нашу думку, мали б стати амортизатором і полегшити падіння, насправді лише ускладнюють ситуацію і часто травмуються насамперед. Тому дуже важливо, щоб тіло було розслаблене, і постаратися впасти набік. Тіло згрупувати: голову зігнути і підборіддям притиснутися до грудей, руки потрібно зігнути в ліктях і зімкнути перед грудьми, закриваючи обличчя, а ноги трішки зігнути в колінах. Таке падіння може принести лише забій м’яких тканин. А от переломів зможете уникнути. Міфом є те, що варто падати на сідниці, адже в такому разі можна пошкодити хребет або поперек, тазові кістки чи навіть голову.

– Взимку дуже популярне катання на лижах та ковзанах. Як тут правильно діяти, аби уникнути травматизму?

– Щодо падіння, то правила ті самі – варто згрупуватися і падати на бік. Цього насамперед навчають всі інструктори. Наприкінці січня до нас звертається дуже багато людей з різними травмами, які повертаються з відпочинку. Часто це початківці, які не маючи елементарних навичок, вирішили випробовувати свої сили на схилах. Я рекомендую всім, хто вирушає взимку у відпустку, все-таки скористатися послугами інструкторів і не експериментувати на схилах, адже власне здоров’я дорожче. Коли ж падаєте, згрупуйтеся та приземляйтеся на бік.

– Якщо ж все ж-таки людина впала, що варто робити насамперед?

– Якщо це звичайний забій, то біль за кілька годин минає. У такому разі варто прикласти до цього місця щось холодне. Прийшовши додому, обмотайте уражену ділянку еластичним бинтом, щоб обмежити її рухливість. Якщо ж ви впали і біль зростає, з’явився набряк, варто звернутися у травмпункт. Доки приїдете в лікарню, варто зафіксувати кінцівку, аби травмована частина тіла була нерухомою. Найчастіше травмуються променево-зап’ясткові та гомілковостопні суглоби. Рентген та узд-діагностика покажуть, чи є перелом, чи пошкоджений зв’язковий апарат. Не варто встановлювати собі самому діагноз, а звернутися до лікаря і отримати фахову допомогу. У нас є пацієнти, які приходять за один-два тижні після травми. Терплять біль, не можуть працювати, коли ж робимо обстеження, виявляємо перелом і накладаємо гіпс. Зволікаючи з походом до лікаря, людина витрачає на лікування значно довший час і шкодить своєму організму. Тому краще зробити обстеження та переконатися, що все гаразд, аніж терпіти біль, відкладаючи візит до медиків.

Щиро зичу усім читачам «Нашого ДНЯ» міцного здоров’я та щонайменше травм цієї зими. А мої поради, сподіваюсь, неодмінно стануть вам у пригоді і допоможуть залишатися здоровими, незважаючи на погоду!

Христина Кінжибало, студентка ТНПУ ім. Гнатюка.