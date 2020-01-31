Тернопільщина долучиться до реалізації проекту «Озеленення України»

Меморандум про співкоординаторство проекту підписали сьогодні під час прес-конференції голова обласної ради Віктор Овчарук, депутат облради Степан Барна, Почесний консул Угорщини у Тернополі Тетяна Чубак та ініціатори акції.

Ініціатива полягає у тому, щоб висадити 1 000 000 дерев в один день. Заплановано це реалізувати спільними зусиллями усією країною 20 березня поточного року. Основна мета проекту – зробити нашу країну чистішою та «здоровішою», привернути увагу до відновлення екосистеми України і планети, а також продемонструвати цим прикладом, що нам потрібно розвивати нашу екологічну свідомість та культуру.

Про перспективи проекту «Озеленення України» розповіли засновник «CEOClubUkraine» Сергій Гайдайчук та генеральний директор «Книги рекордів України», засновниця міжнародного глянцевого журналу “БізнесWoman” Ганна Крисюк. Вони презентували проєкт та наголосили на важливості участі в ньому кожного українця як в Україні, так і за кордоном.

Підтримку у реалізації акції на території Тернопільщини висловив голова обласної ради Віктор Овчарук.

– Протягом останніх кількох років на рівні області ми власним прикладом активно впроваджували практику різноманітних акцій, спрямованих на висадження нових дерев, активно співпрацювали з лісництвом, закладали кошти для придбання саджанців, облаштування землі та виготовлення документації. У 2019 році з обласного бюджету на це було виділено 3,2 млн. грн. Приємно, що сьогодні ми стаємо учасники акції всеукраїнського масштабу. Сподіваюсь, це стане своєрідним челенджем та знайде своє продовження у кожному куточку нашої держави, – зазначив Віктор Овчарук.