Село Петриків відмовилось від Тернополя

Приєднуватись до Тернопільської міської ОТГ відмовились у селі Петриків. Там вчора, 29 січня, провели збори депутатів, де більшість підтримали рішення про вступ до потенційної Південної ОТГ із центром у Великій Березовиці чи Острові. За це проголосували 17 депутатів, 2 – утрималось, усього присутніх на засіданні було 21, – пише Терен.

– Депутати вважають, що таким чином буде краща співпраця, адже сільські жителі на місці швидше знайдуть спільну мову, – говорить сільський голова Володимир Король. – Це інший менталітет, ніж у жителів міста. Тому рішення прийняли за самостійне функціонування сіл у складі нової ОТГ.

У цю громаду планують долучити, окрім села Петриків, також Велику Березовицю, села Мишковичі, Острів, Миролюбівку, Велику Луку та села діючої на сьогодні Настасівської ОТГ. У фінансовій спроможності такої громади впевнений голова Тернопільської районної ради Андрій Галайко.

– Ми уже маємо приклад успішних громад, які складаються із сіл на межі з Тернополем – це Байковецька та Велико-Гаївська ОТГ, – зазначив він. – Чи були б ці села такими, якби вступили у Тернопільську громаду? Не думаю. Адже у такому випадку вони не могли б сповна використати ресурси на власний розвиток. Вони обрали кращий варіант, і таким шляхом можуть піти інші села на межі із Тернополем. Не важливо, де буде центр – в Острові чи Великій Березовиці. Головне, що села мають хороші ресурси, також потенціал є і у Настасівській ОТГ. Тому спільними зусиллями можна забезпечити потужний розвиток для громади.

Це рішення депутатів села Петриків направлять в облдержадміністрацію.