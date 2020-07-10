Тернопільські породіллі більше не отримуватимуть бебі-боксів: влада пропонує альтернативу

В Україні утворився дефіцит так званих “пакунків малюка”, які повинні видавати кожній породіллі ще в пологовому будинку.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«Пакунок малюка» цього року став дефіцитом через проблеми з тендером. На придбання речей для новонароджених з держбюджету виділяють 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Освоїти ці кошти викликалося 13 учасників. До тендеру допустили тільки чотирьох.

Ті, кому відмовили, пішли зі скаргою в Антимонопольний комітет і він взагалі скасував цю закупівлю. «Ми минулого тижня вже подали лист Міністерству соціальної політики — поінформували про рішення АМКУ — й одночасно зробили запит до них, що ми готові оголосити наступну закупівлю», — говорить керівник ДУ «Професійні закупівлі» Андрій Кузьменко.

Процедура організації нового тендеру триває від 70 днів до 3 місяців. У Міністерстві соціальної політики запевняють, що так довго чекати не доведеться. Вони працюють над тим, щоб прискорити цей процес, а поки обіцяють, що замість «пакунків малюка» даватимуть породіллям гроші.

«Буде компенсація. Відповідно до вартості пакета малюка і відсоток інфляції. Це в межах 5 тисяч гривень», — зазначає перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик.

Коли і як будуть давати гроші, поки невідомо. Про це обіцяють повідомити пізніше, оскільки рішення ще має ухвалити уряд.

А ось в Донецькій області «пакетів малюка» взагалі не давали. І тепер обіцяють також виплатити грошову компенсацію. Спочатку тим, хто народився з початку вересня 2018 року до кінця грудня 2019 року.