Загинув відважний воїн, справжній патріот Леонід Навроцький з Тернопільщини

Під час виконання бойових завдань внаслідок мінометного обстрілу 9 вересня 2023 року загинув Навроцький Леонід Броніславович, 1967 року народження, житель села Залісці Шумської громади, – повідомляє голова громади Вадим Боярський.

Загинув відважний воїн, справжній патріот, що з перших днів війни добровольцем пішов до військомату, щоб долучитись до захисту рідної землі, свого дому та близьких людей..!

Загинув хороший сім’янин, турботливий чоловік і тато для трьох донечок. Дбайливий господар, який мав золоті руки, адже працював будівельником. Завжди добрий та щирий односельчанин, що завжди поспішав усім на допомогу.

На небо відійшов ще один Герой, який щиро любив Україну та боровся за неї до останнього подиху.

Висловлюємо щирі слова співчуття рідним та друзям загиблого… Вічна Пам’ять та шана Герою!