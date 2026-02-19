19-річний водій BMW у Тернополі влаштував небезпечні маневри біля пішохідного переходу

Учора, 18 лютого 2026 року, до патрульних поліцейських звернувся громадянин, який повідомив про небезпечні маневри водія автомобіля BMW на вулиці Патріарха Йосифа Сліпого. Чоловік повідомив, що водій здійснював ризиковані маневри поблизу пішохідного переходу, створюючи реальну загрозу для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Оперативно прибувши на місце події, патрульні виявили транспортний засіб і встановили особу водія. Ним виявився 19-річний мешканець міста. На водія були складені адміністративні матеріали за порушення правил дорожнього руху.

Патрульна поліція Тернополя наголошує: дорога — це не місце для ризику. Будь-які необережні чи небезпечні маневри можуть призвести до тяжких наслідків. Поліція закликає водіїв бути відповідальними та дотримуватися правил дорожнього руху, щоб забезпечити безпеку для всіх учасників руху.

Патрульні також попереджають: невиконання правил дорожнього руху не тільки створює небезпеку для інших, але й тягне за собою адміністративні санкції.