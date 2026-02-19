На оборудках із водійськими посвідченнями поліцейські викрили ще чотирьох зловмисників – ДВБ Нацполіції

У Хмельницькому протиправною діяльністю займався інструктор однієї з автошкіл. В Тернополі та Львові заробляли на послугах сервісного центру двоє жінок. Ще одного так званого «бігунка» викрили в Одесі. Їм всім вже оголошено про підозру.

Департамент внутрішньої безпеки продовжує протидіяти злочинам, що завдають репутаційних ударів сервісним центрам МВС. Так, з початку місяця вдалось задокументувати та заблокувати декілька схем наживи під час здачі водійських іспитів, зокрема у Одеській, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

В одному з випадків заробляв на зловживанні впливом у ТСЦ безпосередньо інструктор з водіння. За 13 тисяч гривень він запропонував жінці допомогти отримати успішну оцінку під час проходження практичного іспиту з водіння. Спільно із слідчими поліції Хмельниччини оперативники Хмельницького управління ДВБ затримали зловмисника на «гарячому».

В Одесі оперативники ДВБ та слідчі поліції Одещини викрили мешканця Білгород-Дністроваська, який за 1100 доларів обіцяв допомогти скласти практичний іспит з водіння. Для цього навіть організував кілька пробних заїздів по екзаменаційному маршруту.

А от мешканка Львова запевняла бажаючих отримати посвідчення водія, що має вплив на працівників ТСЦ та може вирішити питання щодо отримання позитивної оцінки під час складання іспиту на право керувати автомобілем. За це просила і отримала 13 тисяч гривень. Оперативники Львівського управління ДВБ та слідчі поліції Львівщини задокументували її протиправну діяльність.

Здати практичну частину іспиту за 500 доларів обіцяла і мешканка Тернопільщини. Для цього пропонувала скористатися своїми знайомствами у одному з сервісних центрів міста. Оперативники Тернопільського управління ДВБ та слідчі тернопільської поліції прининили її незаконну діяльність.

Наразі всім фігурантам вже оголошено про підозру за ст. 369-2 ( Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Подальша їх доля вирішиться у суді. Максимальний строк покарання який їх може очікувати відповідно до інкримінованої статті – до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Хаджибейська окружна, Тернопільська окружна, Пустомитіська окружна, Хмельницька обласна прокуратури.