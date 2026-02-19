Тернопіль: мобілізований чоловік звинуватив ТЦК у катуванні – розслідування триває

У Тернополі розгорілася скандальна ситуація, коли місцевий житель Володимир Кедик звинуватив працівників Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у катуванні. За словами чоловіка, 6 лютого 2026 року його силоміць забрали до ТЦК, де він зазнав жорстокого поводження. Кедик стверджує, що його били головою об стіну, душили, розривали губи та травмували ноги. Крім того, він заявив, що намагався вчинити самогубство, порізавши собі вени, щоб припинити знущання, пише 20 хвилин.

За версією Кедика, його насильно забрали до центру, де він перебував до 9 лютого, після чого без пояснень вивезли і висадили посеред міста. Він подає заяву до поліції про фальсифікацію документів та порушення його прав. Чоловік звернувся до омбудсмена та журналістів, вимагаючи розголосу.

Однак, за інформацією 20 хвилин, з’ясувалося, що Кедик офіційно перебуває у статусі військовослужбовця. Його мобілізували 7 лютого, і він був зарахований до одного з військових підрозділів. Натомість сам Кедик заявляє, що перебував у ТЦК до 9 лютого, і стверджує, що це була фальсифікація з боку військових.

Факти на місці події

Згідно з офіційними даними від ТЦК та СП, чоловік мав судимість за тяжкий злочин і неодноразово порушував законодавство, зокрема, він не користувався правом на відстрочку від служби під час війни. В ТЦК стверджують, що Кедик пропонував неправомірну винагороду, щоб уникнути мобілізації, а також вчинив акт самопошкодження, використовуючи станок для гоління.

Розслідування та реакція правоохоронців

Після інциденту Володимир Кедик звернувся до ДБР та поліції. Під час розслідування з’ясувалося, що він завдав собі порізи, перебуваючи в приміщенні ТЦК. Однак, як підтвердили правоохоронці, не було внесено дані до ЄРДР щодо цього інциденту, і досудове розслідування не було розпочато.

Спеціалізована прокуратура підтвердила, що інформація про самопошкодження була зафіксована, але наразі вивчаються обставини події. Кедик, у свою чергу, заявив, що він не тікає від служби, і що всі звинувачення на його адресу є безпідставними.

Реакція ТЦК та правові наслідки

ТЦК повідомив, що чоловік був зарахований до військової частини, а його стан не створював загрози для військової служби. Військові також заявили, що порушення військової дисципліни може призвести до кримінальної відповідальності, зокрема, за статтею 407 КК України.

Цей інцидент викликав резонанс у суспільстві, оскільки питання мобілізації та прав людини в умовах воєнного стану набувають актуальності.

Пошук свідків

Журналісти звертаються до свідків події, зокрема, тих, хто перебував у ТЦК в період з 6 по 9 лютого, щоб підтвердити або спростувати слова Кедика про його перебування в центрі та знущання з ним.