9 квітня померла жінка. Чотири смерті від коронавірусу у Тернопільській області

9 квітня друга летальність в Монастириському районі. Померла 83-річна жінка з с.Горішня Слобідка. Про це повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За його словами, хвора була шпиталізована в Монастириській районній лікарні і їй клінічно було виставлено підозру на COVID-19, 6 квітня відібрано у неї біопроби та відправлено в Обласний Вірусологічний Центр.

Відповідь “+” на коронавірус отримано сьогодні вранці після її смерті. Така “оперативність” ОВЦентру неприйнятна, – пише чиновник.

На 9 квітня у Тернопільській області зафіксовано вже 4 смерті від коронавірусу. Померли 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики. В Україні, внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 58 людей.