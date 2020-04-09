У Тернопільському суді провели благодійний збір коштів для потреб лікарень міста Тернополя

У Тернопільському апеляційному суді провели благодійний збір коштів для потреб лікарень міста Тернополя.

Судді та працівники апарату Тернопільського апеляційного суду зібрали 65 тис. грн. для потреб медичних установ міста Тернополя, які направили на благодійні рахунки КНП «Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги» та КНП «Міської комунальної лікарні №3» Тернопільської міської ради.

У такий спосіб представники судової влади долучились до комплексу заходів, спрямованих на підтримку лікарів та лікарень, які в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, рятують життя людей.