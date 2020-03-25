Помер хворий на COVID-19 з Монастириського району

В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19. Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

23 березня чоловіка привезли в Тернопільську міську інфекційну лікарню. Пацієнта доправили з Чорткова, адже там не було можливості підключити його апарату штучного дихання.

Висловлюємо співчуття рідним чоловіка.

На ранок 25 березня в Тернопільській області лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на COVID-19. Один з Тернополя, троє- з Монастириського району. Ще один хворий – священник із Заліщиків.