09:40 | 25.03.2020
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Помер хворий на COVID-19 з Монастириського району

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свічка,

В інфекційному відділені Тернопільської лікарні швидкої допомоги помер хворий на COVID-19. Це мешканець села Ковалівка Монастириського району. Чоловікові було 68 років. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

23 березня чоловіка привезли в Тернопільську міську інфекційну лікарню. Пацієнта доправили з Чорткова, адже там не було можливості підключити його апарату штучного дихання.

Висловлюємо співчуття рідним чоловіка.

На ранок 25 березня в Тернопільській області лабораторно підтверджено п’ять випадків захворювання на COVID-19. Один з Тернополя, троє-   з Монастириського районуЩе один хворий  – священник із Заліщиків.

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