Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі «Тернопіль» — «Інгулець»

Стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на матчі 27-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Тернопіль» — «Інгулець» 30 квітня.

Головний арбітр: Омельченко О.В. (Слов’янськ, Донецька область)

Асистенти арбітра: Приймачук А.Г. (Рівне) та Шевчук А.В. (Рівне)

Четвертий арбітр: Когут О.О. (Тернопіль)

Спостерігач арбітражу: Скорейко Ю.М. (Чернівці)

Олександр Омельченко (на фото) народився 20 грудня 1987 року. Кар’єра арбітра: Регіональні змагання (2004-2006), ДЮФЛ та Аматори України (2006-2007), Друга ліга (2007-2015), Перша ліга (з 2016). У нинішньому сезоні Першої ліги Олександр Омельченко працював на 10 матчах, у яких показав 47 жовтих та одну червону картки. Працював на двох виїзних матчах за участі команди «Інгулець» — у 7-му турі проти «Геліоса» (0:1) та 19-му проти команди «Оболонь-Бровар» (1:4).

Джерело: Футбольний клуб “Інгулець”.