22:41 | 31.08.2023
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Ангелом повертається додому ще один Герой, – загинув Олег Захарків з Тернополя

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Ангелом повертається додому ще один Герой. На передовій, мужньо захищаючи нашу рідну землю від загарбників, загинув Захарків Олег Віталійович (19.06.2002 р.н.). Повідомляє міський голова Сергій Надал.
Його душа увійшла у вічність 27 серпня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Йому було всього лише 21 рік. Низький уклін захиснику за сміливість, мужність та патріотизм!

Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким.
Вічна пам’ять нашому Герою!

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