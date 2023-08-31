Ангелом повертається додому ще один Герой, – загинув Олег Захарків з Тернополя

Ангелом повертається додому ще один Герой. На передовій, мужньо захищаючи нашу рідну землю від загарбників, загинув Захарків Олег Віталійович (19.06.2002 р.н.). Повідомляє міський голова Сергій Надал.

Його душа увійшла у вічність 27 серпня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Йому було всього лише 21 рік. Низький уклін захиснику за сміливість, мужність та патріотизм!

Висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким.

Вічна пам’ять нашому Герою!