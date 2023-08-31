Як завдяки децентралізації Шумська лікарня отримала нове життя

Шумська міська лікарня на Тернопільщині сьогодні обслуговує не лише понад 20 тисяч мешканців громади, а й пацієнтів із сусідніх областей. Всього за два з половиною роки зі звичайного лікувального закладу вона стала успішним центром медицини з сучасним обладнанням. А для діагностики пацієнтів тут працює сучасний УЗД-кабінет. Він облаштований за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

– У 2021 році, після ліквідації Шумського району, ми прийняли рішення залишити колишню районну лікарню в громаді, хоча дехто й висловлювався за її повне закриття як баласту для місцевого бюджету, – розповідає Шумський міський голова Вадим Боярський. – Тоді ж об’єднали центр надання первинної допомоги громади з таким же центром колишнього Шумського району з метою надання первинних медичних послуг більшій кількості мешканців.

За два з половиною роки завдяки спільним зусиллям місцевої влади, колективу лікарні та міжнародних партнерів, громаді вдалося вивести заклад на конкурентний рівень серед таких же закладів охорони здоров’я.

У співпраці з Програмою USAID DOBRE в приміщенні лікарні облаштували сучасний УЗД-кабінет. Проєкт вартістю майже 70 тисяч доларів включав у себе не тільки закупівлю обладнання, а й ремонт кабінету й коридору. Програма USAID DOBRE придбала ультразвукову стаціонарну систему SIEMENS ACUSON S2000 на суму 45 тисяч доларів, а громада взяла на себе ремонтні роботи, умеблювання та заміну освітлення на енергоефективне.

– Оновлення кабінету ультразвукової діагностики – це один із 14-ти реалізованих у Шумській громаді проєктів спільно з Програмою DOBRE, – розповідає фахівець із управління проєктами та програмами в сфері розвитку громад Програми USAID DOBRE Олег Процик. – Попри те, що лікарня в той час ще перебувала в комунальній власності районної ради, нам вдалося спільно з Шумською міською радою налагодити співпрацю задля облаштування УЗД-обладнання для потреб мешканців цілої громади. Зараз воно використовується як первинною, так і вторинною медициною.

Цей проєкт Програми USAID DOBRE став вагомою складовою в подальшому розвитку Шумської лікарні. Мешканці громади отримали можливість діагностувати свій стан здоров’я на ранніх стадіях захворювань та одразу ж на місці, в Шумську, отримати допомогу лікарів.

– Починаючи з 2021 року, нам вдалося провести капітальний ремонт восьми стаціонарних відділень, встановити нову дизельну електростанцію потужністю 120 кВт, а також сучасну кисневу станцію, яка підключена практично до кожної палати нашого закладу, – розповідає медична директорка Шумської міської лікарні Людмила Зінько. – Серйозно взялися за оновлення обладнання лікарні й сьогодні маємо майже все, що потрібно для надання допомоги пацієнтам. Цьогоріч пробурили свердловину з автономним електроживленням для забезпечення альтернативного водопостачання, а також маємо власну котельню на дровах. Минулої важкої зими, нам вдалося працювати з пацієнтами, не маючи особливих проблем, пов’язаних із відключеннями електроенергії.

Подальші плани щодо лікарні в громади – не менш амбітні. Найперше – встановити сонячні панелі на даху закладу як альтернативу електроживленню. А також придбати обладнання для МРТ обстежень та комп’ютерний томограф.

За короткий час Шумській лікарні вдалося перетворитися зі стандартного лікувального закладу в зразковий медичний центр, куди приїжджають на обстеження та лікування не лише понад 20 тисяч мешканців громади, а й із сусідніх Кременеччини, Лановеччини, а також Хмельницької та Рівненської областей. За словами Людмили Зінько, зараз лікарня суттєво випереджає сусідні медзаклади за показниками проведених обстежень та лікувань. Відповідно, позитивні й фінансові показники, які не тільки дозволяють повністю забезпечувати заклад необхідними матеріалами й ліками, а й продовжувати модернізацію та наповнювати місцевий бюджет.

*** Програма USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики.

Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського (FSLD/FRDL), та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.