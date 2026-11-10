Промислові печі та верстати: які товари принесли найбільше митних надходжень на Тернопільщині
У жовтні 2026 року Тернопільська митниця перерахувала до державного бюджету 1 млрд 703 млн гривень митних платежів. Найбільше надходжень забезпечило оформлення промислових печей, машин для обробки металів та іншого виробничого обладнання.
Про це повідомили у Тернопільській митниці.
Лідером за обсягом митних платежів стали промислові печі. Їх оформлення принесло бюджету 228 млн гривень.
На другому місці — машини для обробки металів, від імпорту яких надійшло 167 млн гривень.
Також значні надходження забезпечили:
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обладнання для розбризкування рідких речовин — понад 94 млн гривень;
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гідравлічні системи — 70 млн гривень;
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легкові автомобілі — 59 млн гривень.
Загалом ці п’ять товарних позицій забезпечили 618 млн гривень митних платежів. Це понад третина всіх надходжень, які Тернопільська митниця перерахувала до державного бюджету в жовтні.