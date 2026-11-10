Промислові печі та верстати: які товари принесли найбільше митних надходжень на Тернопільщині

У жовтні 2026 року Тернопільська митниця перерахувала до державного бюджету 1 млрд 703 млн гривень митних платежів. Найбільше надходжень забезпечило оформлення промислових печей, машин для обробки металів та іншого виробничого обладнання.

Про це повідомили у Тернопільській митниці.

Лідером за обсягом митних платежів стали промислові печі. Їх оформлення принесло бюджету 228 млн гривень.

На другому місці — машини для обробки металів, від імпорту яких надійшло 167 млн гривень.

Також значні надходження забезпечили:

обладнання для розбризкування рідких речовин — понад 94 млн гривень;

гідравлічні системи — 70 млн гривень;

легкові автомобілі — 59 млн гривень.

Загалом ці п’ять товарних позицій забезпечили 618 млн гривень митних платежів. Це понад третина всіх надходжень, які Тернопільська митниця перерахувала до державного бюджету в жовтні.