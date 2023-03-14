Білоруський журналіст через переслідування переїхав до Тернополя

Білоруський журналіст, співробітник правозахисної організації “Весна” Андрій Мядвєдєв залишив свою країну через переслідування його органами КДБ. З липня 2021 року він живе в Україні, а нещодавно переїхав з Києва до Тернополя. Тут продовжує працювати, готуючи матеріали для польського радіо “W.net”.

Андрій Мядвєдєв живе в Україні з липня 2021 року. До цього був редактором видання “Полеськая весна” та співпрацював із телеканалом “Белсат”. Також працював у правозахисній організації “Весна”, керівником якої є білоруський політв’язень Олесь Біляцький. Андрій розповідає, займався документуванням порушень прав людини у Білорусі, зокрема у місті Мозир.

“Багато тих, яких затримали під час протестів в серпні 2020 року, їх там били, вони були травмовані. Я особисто, як представник правозахисного центру “Весна”, мав допомагати людям виїжджати з Білорусі”.

Співробітники правозахисної організації “Весна”. А.Мядвєдєв – четвертий зліва, перший зліва – керівник організації, лауреат Нобелівської премії, політв’язень Олесь Біляцький. Фото: Андрій Мядвєдєв

Чоловік каже, про те, що за його діяльністю стежать органи КДБ – знав.

“Я сам живу в місті Речиця. А за 70 кілометрів від Речиці – Мозир. Я якраз був там відбувався суд і я його висвітлював. Поряд місто Калинковичі, я там народився і на той момент перебував там, в квартирі моєї матері. І вони до мене в цю квартиру прийшли 16 липня”.

Андрій Мядвєдєв. Фото: Суспільне Тернопіль

Андрій Мядвєдєв говорить, під час обшуку у квартирі, в нього забрали телефон та комп’ютер, а його самого забрали на допит, вимагаючи пароль до телефону.

“Вони вимагали, щоб я записав “покаяльне” відео, що я “помилявся”, не те робив, що треба. Що мені крутили руки, заламували, казали, що буде гірше, м’яко натякали, що, мовляв, у тебе є донька, родичі. Я вирішив, що якщо є шанс потрапити на свободу, то з мене буде більше користі, ніж коли б я опинився в їхніх тюрмах. Я їм записав це відео”.

Білоруський журналіст. Фото: Суспільне Тернопіль

Вийшовши на волю, Андрій вирішив залишити Білорусь та потрапив в Україну, де, каже, йому допомогли друзі.

“Коли я потрапив в Україну, мене прихистив, є такий в Чернігові, Освітній дім прав людини. Я звернувся до них і деякий час в них там жив. Мені запропонували роботу на цьому радіо, на якому я до цього часу працюю. Пішли якісь засоби для існування і я вже почав легалізацію в Україні, як журналіст”.

Андрій Мядвєдєв в Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

Радіо “W.net”, матеріали для якого готує Андрій Мядвєдєв, виходить в ефір з Польщі. Раніше, розповідає журналіст, він працював із Київської студії.

“До 24 лютого в Києві діяла студія наша орендована. В нас були звукорежисери, ціла редакція – до 10 людей. Більша частина – це були білоруси”.

Київська студія. Фото: Андрій Мядвєдєв

Зараз журналіст працює дистанційно, в ефір виходить з Тернополя. Висвітлює події, які відбуваються в Україні. Зараз – це війна.

“Я коротко розказую, що відбулося за минулу добу. Чи є якісь обстріли, події на фронті. Потім в ефір ідуть різні теми”.

Студія в квартирі. Фото: Суспільне Тернопіль

Андрій каже, раніше приїжджав у Тернопіль в гості до друзів. А зараз місто стало йому рідним. А Україна – другою домівкою.

“По-перше, тут дуже файні люди. Вони мені допомагали, навіть незнайомі люди. Потім я познайомився з правозахисниками, яким небайдуже до нашої білоруської теми”.

Журналіст. Фото: Суспільне Тернопіль

На своєму наплічнику чоловік завжди носить дві стрічки – кольорів українського прапора та білоруського.

“Є таке гасло, яке дуже подобається мені, яке говоримо ми, білоруси. Воно майже однаково звучить білоруською та українською мовами – “Разом назавжди”. Це саме об’єднує наші два народи”.

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