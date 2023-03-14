Поліцейські розшукують аферистів, які ошукали тернополян

Понад 37 тисяч гривень заробили аферисти на довірливих громадянах за минулу добу. Поліцейські вкотре застерігають мешканців краю бути обачними в мережі та не довіряти невідомим особам.

Від шахраїв потерпіла 32-річна жителька обласного центру. До жінки зателефонував невідомий, який представився співробітником банку. Аферист спитав жінку, чи вона оформляла онлайн-кредит. Заявниця заперечила. Тоді шахрай повідомив, що її банківська карта заблокована працівниками служби безпеки, а для збереження грошей, продиктував їй рахунок, на який необхідно перерахувати заощадження. Потерпіла виконала вказівки афериста та втратила 18 000 гривень.

Ще одна тернополянка допомогла заробити аферисту 15 тисяч кредитних коштів. Жінку запевнили, що доступ до її рахунку отримали мобільні злодії та «допомогли» змінити паролі. Замість вберегти гроші, потерпіла їх втратила.

Понад 4 тисячі пенсійних коштів втратив і мешканець Тернопільського району. Його, під час телефонного дзвінка нібито з банку, запевнили, що з пенсійної картки намагаються зняти кошти. Чоловік згідно вказівок псевдобанкіра допоміг перевести їх на рахунок невідомого злодія.

За усіма шахрайськими діями розпочаті кримінальні провадження. Слідчі встановлюють особи зловмисників.

Правоохоронці нагадують, як не стати жертвами мобільного шахрайства:

отримуйте інформацію, особливо з приводу фінансових виплат, лише з офіційних джерел — сайтів міністерств, відомств тощо;

не вказуйте власні персональні дані на неперевірених сайтах;

нікому не повідомляйте термін дії банківської карти та CVV-код;

перевіряйте гіперпосилання та наповнення сайту на відповідність офіційним даним компаній;

співробітники банку ніколи не вимагають назвати останні три цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;

якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не піддавайтеся на такі вмовляння. Адже співробітники фінустанови не можуть вимагати переказу грошей, а такі прохання явно вказують на шахрайство