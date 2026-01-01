Близько 30 одиниць снігоочисної техніки працювало на території Тернопільської громади у Новорічну ніч

Новорічна ніч на Тернопільщині була морозною та зі снігом, на дорогах спостерігалася ожеледиця. Зважаючи на це, комунальні служби міста та підрядні організації працювали у посиленому режимі.
Механізоване очищення та посипання доріг, тротуарів і зупинок громадського транспорту у центральній частині Тернополя та в більшості мікрорайонів здійснювала снігоочисна техніка ТзОВ «Техно-Буд-Центр» у кількості: 7 піскорозкидачів, 1 спецтехніка з ропою,9 тракторів, з них 2 малих, 4 великих та 2 бобкати, 1СGP з відвалом.
Підрядником «Міськшляхрембуд» у мікрорайоні «Дружба» було задіяно: 2 Камази, 1 солерозкидач, 1 піскорозкидач, піскорозкидач ЗІЛ, Маз з відвалом, 3 великі та 1 мала дорожні щітки.
Станом на 08:00 год ранку роботи продовжуються на окремих ділянках.
Роботи з очищення і посипання протиожеледними матеріалами дворів та міжквартальних проїздів у Тернополі повинні забезпечувати управителі багатоквартирних будинків.
Дізнатися, хто відповідальний за ту чи іншу територію можна на Інтерактивній карті відповідальності.
Звертаємо увагу, що за даними УкрГідрометцентру, 1 січня в Україні і у Тернополі, зокрема, продовжаться незначні снігові опади, на дорогах збережеться ожеледиця.
Прохання до водіїв з відповідальністю та обережністю віднестись до ситуації, без потреби не виїжджайте на дороги та не залишайте автомобілі на дорогах та проїжджих частинах, де працює снігоочисна техніка.
При виявленні небезпечних ділянок дороги або тротуару, які не прибрані від снігу чи ожеледиці, повідомляти можна на цілодобову гарячу лінію 15-80 (зі стаціонарних телефонів) +380674472919, 0800303522.