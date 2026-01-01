Шкода на майже 57 млн грн від порубки дерев на Тернопільщині — викрито ще одного службовця державного лісопідприємства

У справі про незаконну вирубку більше ніж 6 тис. дерев викрито ще одного службовця державного лісопідприємства. Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, підозрюваний — адміністратор одного з державних лісопідприємств Тернопільщини. Службовець склав та завірив документи із переліком дерев для вирубки, не провівши фактичних замірів лісосік та проігнорувавши матеріали лісповпорядкування, які забороняли рубку на цих ділянках.

На підставі завірених службовцем документів інші підозрювані по цій справі — головний лісничий та директор підприємства — виписали та видали лісорубні квитки на незаконну вирубку 6267 дерев різних порід. Їм правоохоронці повідомили про підозри у липні 2025 року.

Діями підозрюваних довкіллю завдано шкоди на майже 57 млн грн.

Розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у місті Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.