Земля працює на громади: бюджети Тернопільщини отримали майже 746 млн грн

Земельний податок і орендна плата за землю залишаються надійною фінансовою опорою для територіальних громад Тернопільщини. За 11 місяців цього року до місцевих бюджетів області надійшло майже 745,9 млн грн – і це на 26%, або ж на 155,7 млн грн більше, ніж за цей же період торік. Така динаміка свідчить не лише про фінансову дисципліну платників, а й про усвідомлення ролі земельних платежів у розвитку громад.

Основним наповнювачем бюджетів традиційно залишається бізнес. Юридичні особи перерахували 545,9 млн гривень, що становить левову частку всіх надходжень. Водночас свою вагому частку внесли й громадяни – близько 200 млн грн сплатили фізичні особи та власники земельних ділянок, які самостійно їх обробляють.

Нагадуємо, що земельний податок нараховується з моменту набуття права власності або користування ділянкою і до його припинення. Якщо протягом року змінюється власник землі, кожен із них сплачує податок лише за фактичний період користування.