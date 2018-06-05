Чи преміюватимуть десятками тисяч грн учнів Тернопільщини за високі результати зі ЗНО

Постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань освіти і науки підтримала проект рішення “Про преміювання учнів та вчителів закладів освіти Тернопільської області за результатами ЗНО”, який був розроблений на основі петиції і прохання ГО “Інститут модернізації суспільства”.

Про це повідомив ініціатор освітнього проекту, депутат Тернопільської обласної ради Володимир Мисик.

Відтак одноразовими грошовими преміями пропонують відзначити випускників закладів освіти Тернопільщини у розмірі 2 тисячі гривень, якщо результат з одного предмета ЗНО в 2018 році становить 200 балів. 10 тисяч гривень, якщо результати з двох предметів ЗНО — 400 балів та 20 тис. грн, якщо учень чи студент склав на 200 балів три предмети ЗНО.

Вчителів-предметників, які навчали у випускному класі учнів, що здобули 200 балів на ЗНО, преміюватимуть по 1 тис. грн.

Третім пунктом рішення пропонується запровадити стипендію Тернопільської обласної ради у розмірі 1000 грн для випускників загальноосвітніх навчальних закладів Тернопільщини, які складуть ЗНО на 200 балів та продовжать навчання на стаціонарній формі в одному з вишів області.

За інформацією Володимира Мисика, торік 5 школярів Тернопільщини склали ЗНО на 200 балів: із с. Завалів Підгаєцького району, м. Бережани, м. Теребовля, Тернопільської школи №16, Тернопільського технічного ліцею.

Найімовірніше, Тернопільська обласна рада розглядатиме запропонований проект рішення Володимира Мисика завтра, 5 червня, під час ІІІ пленарного засідання восьмої сесії Тернопільської обласної ради.