Аркадій Сідоров із Тернопільщини, який 25 років вирощує огірки та помідори, поділився досвідом

Фаховий агроном, а нині начальник відділу екологічної освіти Національного природного парку «Дністровський каньйон» Аркадій Сідоров 25 років вирощував огірки та помідори у селі Добрівляни Заліщицького району. Своїм досвідом він поділився із читачами «Сільського господаря».

– На постійне місце розсаду помідорів найкраще висаджувати, коли грунт прогріється до 10-12 градусів, – розповідає Аркадій Іванович. – Для середньорослих сортів оптимальна відстань між рядками – 50 сантиметрів, між рослинами – 30. Висаджувати рослини високорослих сортів варто на відстані 50 сантиметрів одна від одної.

Чи прижилася розсада – видно через десять-дванадцять днів. Саме тоді варто вперше підгодувати рослини. За сезон томати підживлюють тричі. Це можна робити різними способами. Ефективно вносити добрива одночасно з поливами. Успішно зарекомендувало себе підживлення в умовах краплинного зрошення. Невеликою кількістю водорозчинних добрив можна полити листя.

Загалом, до підживлення помідорів варто підходити дуже індивідуально. Дози препаратів залежать від структури ґрунту, внесених восени та навесні добрив тощо. Визначити потребу у речовинах можна за зовнішнім виглядом рослин. Наприклад, при нестачі азоту пагони томатів стають тонкими і слабкими, листя дрібнішає й набуває блідо-зеленого кольору. Брак фосфору призводить до червоно-фіолетового забарвлення листя, сповільнення росту рослин. Про те, що замало калію, сигналізуватиме бронзова облямівка листочків. На кислих ґрунтах, у яких мало кальцію, відмирають точки росту та верхівки томатів. Вони чорнішають і зогнивають, плодів утворюється дуже мало.

У своїй практиці я успішно застосовував органічну підгодівлю. Це зводило до мінімуму підживлення мінеральними добривами. Для помідорів бажано хоча б один раз у три-п’ять років вносити у землю перегній. Після цього рік-два томати можна взагалі не підживлювати мінералами.

При вирощуванні помідорів, не треба допускати загущеності посадок, позаяк це одна з причин появи фітофтори. При перших ознаках цієї хвороби рослини слід обприскати хімічними засобами. Якими саме – підкажуть у спеціалізованих магазинах. Хоча агрономічна література радить не чекати появи перших ознак недуги, а працювати на випередження. Мене виручала сівозміна. На власному досвіді переконався, що це надзвичайно ефективний засіб у боротьбі з хворобами та шкідниками. При дворічній сівозміні мені було достатньо лише два рази обробити помідори від шкідників. Ті, хто не дотримувався сівозміни, обприскували рослини десять, а то й 15 разів.

Марія ІЛИК

Газета “Сільський господар плюс”