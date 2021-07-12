Після вакцини Pfizer у жінок збільшуються груди?

Мешканки Норвегії, які зробили щеплення від COVID-19 американської вакциною Pfizer, повідомляють в соцмережах про збільшення грудей після цієї процедури.

Медики прокоментували голландському виданню NRK цей дивний побічний ефект від вакцини.

Одна із вакцинованих препаратом Pfizer, 17-річна Емма зі столиці Норвегії Осло написала, що через збільшення грудей, їй довелося придбати бюстгальтер на розмір більший.

Медики стверджують, що такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів, яке є звичайною реакцією організму на введення цієї вакцини. Як запевнила лікарка Хайнріх Бакманн, збільшення грудей – тимчасове та короткочасне явище.

За словами представника Норвезького агентства лікарських засобів Стейнар Мадсен, приблизно у 10 відсотків вакцинованих жінок після першого щеплення збільшувалися лімфатичні вузли, через що виникало відчуття, що груди ростуть.

У компанії-виробнику вакцини Pfizer не виключають, що такий ефект може спостерігатися, але про скарги з цього приводу не чули.



