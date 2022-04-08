Спрощений іспит та перереєстрація авто: на Тернопільщині сервісні центри МВС відновили роботу з деякими змінами

В Тернопільській області працює 5 сервісних центрів МВС України. З 24 лютого деякий час вони були закриті, а згодом відновили роботу зі скороченим списком послуг. З основного — є зміни в реєстрації автомобілів.

«Є обмеження в операціях. Перша реєстрація, машина з закордону, з салону, перереєстрація – ми реєструємо. Єдине зараз ми не перереєстровуємо купівлю-продаж в об’єктів приватного господарювання», — відзначив експерт Василь Барановський.

Окрім цього, спростили процедуру отримання водійських посвідчень категорії В.

А от заміну посвідчення роблять тим громадянам України, які мають право виїзду з країни: жінкам, чоловікам, старшим 60-ти років, чоловікам, у яких троє і більше дітей. Крім того, можна здійснити заміну посвідчення водія тим, кого залучають до оборони України. Військовозобов’язані чоловіки не можуть скористатися цією послугою.

А ще на час воєнного стану в Україні дозволили водіям категорії В їздити вантажівками. Тим, хто має тимчасові посвідчення на 2 роки, термін продовжили. Зазначимо, за оновленнями та відновленням інших послуг люди можуть слідкувати на сайті МВС https://www.hscmvs.com/.

ІНТБ