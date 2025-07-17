Домашнє насильство на Тернопільщині: менше звернень, але проблема залишається гострою

Попри зменшення кількості звернень — домашнє насильство залишається серйозною проблемою на Тернопільщині. За перші п’ять місяців 2025 року кількість заяв про домашнє насильство, що надійшли до поліції, зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року. Проте кожне таке звернення — це чиясь трагедія, біль і потреба у захисті. Поліція реагує: складає адміністративні протоколи, відкриває кримінальні провадження, видає заборонні приписи та ставить кривдників на облік. Але, навіть попри зниження офіційної статистики, фахівці наголошують: цифри можуть не відображати повного масштабу проблеми, оскільки значна частина випадків залишається в тіні — за зачиненими дверима.

За інформацією Тернопільської поліції впродовж січня–травня 2025 року до територіальних підрозділів поліції Тернопільської області надійшло 2941 заява та повідомлення від громадян про факти правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. Для порівняння: за аналогічний період 2024 року таких звернень було значно більше — 4070. Це свідчить про зменшення кількості офіційно зафіксованих випадків майже на 28%.

Реакція поліції: адміністративні та кримінальні справи

Цьогоріч за результатами перевірок поліцейські склали 1419 адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Торік повідомлялося, що протоколи були складені майже на кожного другого порушника, але точної кількості не вказано.

Кількість відкритих кримінальних проваджень також зменшилася. У 2025 році розпочато 49 таких проваджень за ст. 126-1 Кримінального кодексу України, з яких 41 уже скеровано до суду. Для порівняння, у січні–травні 2024 року було відкрито 100 кримінальних проваджень за цією ж статтею. Це означає зниження майже вдвічі. Санкція статті 126-1 передбачає покарання до двох років позбавлення волі.

Профілактика і заборонні приписи

Станом на травень 2025 року на профілактичному обліку перебувають 2279 осіб, які вчинили домашнє насильство. Торік таких осіб було 3225 — тобто на понад 900 більше. Це також свідчить про певне зниження офіційно зареєстрованих повторних випадків.

Поліція активно застосовує термінові заборонні приписи: з початку року їх винесено 1244. Для порівняння, за той же період минулого року таких приписів було 1657. Це означає зменшення майже на 40%. Такі приписи передбачають для кривдника:

зобов’язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи;

заборону на вхід і перебування у цьому місці;

заборону будь-яким способом контактувати з постраждалою особою.

У 2025 році судами Тернопільщини винесено 23 обмежувальні приписи щодо осіб, які вчиняли домашнє насильство, та 51 рішення про направлення кривдників на проходження спеціальної корекційної програми. Дані за аналогічний період 2024 року щодо судових рішень відсутні.

Зараз на обліку у поліції Тернопільщини — перебуває 2189 кривдників: 1826 чоловіків, 351 жінка та 12 неповнолітніх.

Поліція нагадує: домашнє насильство — це не «сімейна справа», а правопорушення, за яке передбачено відповідальність. Якщо ви або хтось із ваших близьких стали постраждалою/постраждалим — не мовчіть!

Куди звернутися, якщо ви постраждали від насильства:

За номером 102

Тернопільське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області: м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 10

тел. (0352) 27-11-70

Сектор протидії домашньому насильству відділу превенції патрульної поліції в Тернопільській області Головного управління Національної поліції: м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 1, каб. 2, поверх 4

тел. (0352) 27-11-70 (пн – пт з 9.00 до 18.00)

Якщо вам потрібне екстрене поселення з короткотерміновим перебуванням в безпечних умовах (кризова кімната), зверніться сюди:

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

тел.: +38 (067) 118-98-85 (пн – пт з 9.00 до 18.00)

Соціально-психологічна допомога

Якщо Ви є батьком або матір’ю здобувача освіти, то ви маєте право скористатися послугами шкільного/практичного психолога закладу освіти, в якому навчається Ваша дитина.

Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Тернопільський міський центр соціальних служб»: м. Тернопіль, вул. Медова, 3

тел. (0352) 23-55-92, +38 (098) 174-77-41

Служба первинного соціально-психологічного консультування: м. Тернопіль, вул. Медова 3

тел. (0352) 43-31-00, +38 (098) 174-77-41

Служба первинного соціально-психологічного консультування у Кобзарівському старостинському окрузі

тел. +38 (067) 580-36-96

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства, комунального закладу Тернопільської міської ради Тернопільський міський центр соціальних служб: тел.: +38 (098) 174-77-41

(пн – чт з 8.30 до 17.15, пт з 8.30 до 15.00)

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

тел. +38 (067) 118-98-85, (пн – пт з 9.00 до 18.00)

Медична допомога

Якщо ви постраждали від сексуального насильства, якомога швидше зверніться до лікаря, щоб попередити важкі наслідки для вашого здоров’я:

Швидка медична допомога – 103

тел. +38 (067) 413-03-53 Старший лікар зміни

тел. +38 (067) 413-04-61 Старший диспетчер

Комунальне некомерційне підприємство (КНП) «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 2, тел. (0352) 25-26-76 (цілодобово)

Травмпункт

(0352) 25-35-63 (цілодобово)

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 6

тел. +38 (067) 444-86-88, Кол-центр: (0352) 51-98-08 (цілодобово)

КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2»: м. Тернопіль, вул. Романа Купчинського, 14

Контакт-центр: тел.: +38 (099) 620-20-40, +38 (067) 620-20-40, +38 (093) 620-20-40 (цілодобово)

Відділення екстреної медичної допомоги (приймальне відділення)

тел. +38 (067) 307-19-81 (цілодобово)

Гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу для жінок, які постраждали від гендерно зумовленого насильства: КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня»: вул. Клінічна, 1

Приймальне відділення: (0352) 23-58-84 (цілодобово)

Гінекологічний кабінет безбар’єрного доступу для жінок, які постраждали від гендерно зумовленого насильства: КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2», Жіноча консультація: м. Тернопіль, вул. Романа Купчинського, 14

Приймальне відділення: +38 (098) 528-30-30

Координація та правнича допомога

Сектор у справах сім’ї Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради (координація суб’єктів взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі): м. Тернопіль, бульв.Тараса Шевченка, 1 (1-й поверх, каб. 10)

тел. (0352) 52-56-95 +38 (098) 181-95-15 (пн – чт з 8.00 до 17.15, пт з 8.00 до 16.00, перерва з 13.00 до 14.00)

Відділ соціально-правового захисту дітей Служби у справах дітей Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Тернопільської міської ради: м. Тернопіль, бульв. Тараса Шевченка, 1 (4-й поверх, каб. 41)

тел. +38 (098) 180-71-30

Тернопільський відділ надання безоплатної правничої допомоги: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7

пн – чт з 9.00 до 18.00

тел. (0352) 52-15-20

Для осіб, які постраждали від насильства, в Україні існує декілька корисних телефонів та ліній підтримки:

Урядовий контактний центр – 1547;

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашньому насильству – 116 123 (з мобільного) або 0 800 500 335 (зі стаціонарного);

Поліція – 102;

Центр надання безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.

Детальніше про служби підтримки:

Урядовий контактний центр (1547):

Надає консультації, психологічну підтримку та можливість реєстрації звернень про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Лінія працює цілодобово і доступна для громадян України, які перебувають за кордоном за номером +38 (044) 284-19-43.

Національна гаряча лінія з питань запобігання домашньому насильству – 116 123, 0 800 500 335



Центр надання безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103.



