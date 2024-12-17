Дружина Романа Сасанчина пішла працювати на завод у Польщі та пожалілася на тяжкі умови

Дружина українського співака і переможця “Голосу країни” Романа Сасанчина пішла працювати на завод.

Так, блогерка Іванна вже знайшла роботу в Польщі. Дівчина влаштувалася працювати на завод. У своєму Instagram обраниця виконавця вже показала, як минає її робочий день. Іванна опублікувала фото, де вона в спеціальній уніформі стоїть на тлі складу.

Як зізнається блогерка, робота насправді тяжка. Чимала складність полягає в тому, що потрібно прокидатися о 4:40, аби встигнути та не запізнитися. Іванна зізнається, що не впевнена, чи вистачить її надовго жити в такому режимі.

“Працюю на заводі, і я не впевнена, що мене надовго вистачить, бо прокидатися о 4:40 – це якось дуже тяжко”, – поділилася блогерка.

Зазначимо, нещодавно дружина Романа Сасанчина разом із їхньої 2-річною донькою виїхала до Польщі. Вони покинули Україну на період зими та відключень електроенергії. Іванна віддала Елізабет до дитячого садочка, а сама влаштувалася на роботу, повідомляє ТСН.