Зарубинський спиртовий завод продаватимуть 26 грудня

📌 Зарубинський спиртовий завод на приватизаційному аукціоні

🔜 26 грудня 2024 року запрошуємо взяти участь в аукціоні з приватизації Єдиного майнового комплексу державного підприємства «Зарубинський спиртовий завод».

ℹ️ Це діюче підприємство, основним видом діяльності, відповідно до Статуту, є виробництво інших основних органічних хімічних речовин, яке має потужну виробничу базу та значний потенціал розвитку.

✔️До складу об’єкта входять: адміністративний будинок, склади, швейний цех, апаратне відділення, дріжджово-бродильне відділення, ГРП, механічні зерносклади, помольне відділення та інші допоміжні будівлі, а також, 27 одиниць транспорту та спецтехніки.

У складі активів ДП перебуває спеціалізоване габаритне обладнання в тому числі: бродильні чани, ємності, бункери зернові, цистерни спиртові, цистерни ефірні, мазутні ємкості, випаровувач, ваги 15 т, ваги 25 т тощо.

💰Стартова ціна— 173 460 336 грн;

⌛ Кінцевий строк подання цінових пропозицій — 25 грудня, 20:00;

📅 Дата аукціону — 26 грудня 2024 року; http://surl.li/xktiar

📍 Локація — Тернопільська область, Тернопільський (Збаразький) район, село Зарубинці (28 км від Тернополя)

Долучайтеся до аукціонів з приватизації державного майна для підтримки економіки України та Сил оборони!

🇺🇦 Інвестуйте в нашу спільну Перемогу!

Детальніше про актив 👉 http://surl.li/ogzlxr





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