ДСНС Тернопільщини посилює командну взаємодію

13 серпня 2025 року в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області пройшло засідання робочої групи, в якому взяли участь офіцери громад, керівники структурних підрозділів та фахівці обласного управління. Метою зустрічі було зміцнення командної взаємодії, вдосконалення навичок реагування на надзвичайні ситуації та обговорення актуальних проблем у сфері цивільного захисту.

Основною темою засідання стало питання, як забезпечити надійний захист для громади, зокрема під час надзвичайних ситуацій. Учасники зустрічі підкреслили важливість чіткої організації роботи, командної взаємодії та дотримання високих стандартів служби.

Серед важливих обговорених аспектів — дотримання вимог чинного законодавства та прозорість в роботі. Учасники наголосили на необхідності дотримання антикорупційних норм при виконанні службових обов’язків. Окрему увагу приділили питанням ідентифікації вибухонебезпечних предметів. Рятувальники отримали актуальні інструкції та практичні поради, які є критичними для першочергового реагування на підозрілі чи небезпечні знахідки.

«Офіцер громади — це не просто форма і звання. Це довіра, яку дає людина в момент, коли шукає захисту. І наше завдання — цю довіру виправдати», — підкреслив під час зустрічі заступник начальника Головного управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Роман Терлецький.

Подібні заходи, за його словами, є важливим етапом у зміцненні знань і відповідальності серед рятувальників, адже вони забезпечують не лише теоретичну підготовку, а й практичну готовність діяти на випередження у будь-яких ситуаціях.