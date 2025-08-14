Тернополянка втратила майже 180 тисяч гривень через «легкий заробіток» у мережі

Обіцянки швидкого та легкого заробітку в інтернеті обернулися для 50-річної мешканки Тернополя втратою значної суми коштів. Жінка повірила шахраям та перерахувала їм майже 180 000 гривень.

Як повідомили у поліції, потерпіла знайшла в месенджері Telegram нібито вигідну пропозицію роботи без досвіду, без вкладень і з можливістю виконувати завдання з дому. Перейшовши за посиланням, вона заповнила заявку, після чого з нею зв’язався так званий «менеджер».

Спочатку жінці запропонували просте завдання – бронювати готелі онлайн та залишати відгуки. За перше виконане замовлення їй навіть нарахували кількасот гривень. Згодом аферист запевнив, що можна заробити значно більше, якщо внести «інвестиції», які нібито повернуться з прибутком.

Повіривши у схему, тернополянка кілька разів переказувала гроші. У результаті – втратила близько 180 тисяч гривень. Коли «менеджер» перестав виходити на зв’язок, жінка звернулася до правоохоронців.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 ККУ (шахрайство). Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання причетних осіб.

Правоохоронці вкотре нагадують:

реальні роботодавці не вимагають передоплати за виконання завдань;

пропозиції «легких грошей» часто є пасткою;

ніколи не надсилайте власні кошти незнайомцям чи сумнівним «роботодавцям».

Якщо ви стали жертвою шахрайства – телефонуйте на спецлінію 102 або звертайтеся до кіберполіції за номером 0 (800) 50-51-70.