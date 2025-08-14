У Тернопільській митниці обговорили нові вимоги до авторизації митних брокерів

Відбулася зустріч із представниками підприємств, що здійснюють митну брокерську діяльність на Тернопільщині. Захід пройшов під головуванням в.о. заступника начальника митниці Андрія Петрусенка за участю начальника управління забезпечення митного контролю та оформлення Андрія Саварина.

Основною темою обговорення стали зміни у законодавстві, що набрали чинності відповідно до Закону України № 3926-IX. Нова редакція норм Митного кодексу України передбачає оновлений порядок отримання підприємствами авторизацій на провадження видів діяльності, контроль за якими здійснюють митні органи.

Авторизація на провадження митної брокерської діяльності надається виключно за умови:

дотримання підприємством вимог митного та податкового законодавства;

відсутності фактів притягнення до кримінальної відповідальності;

наявності у штаті працівника, відповідального за митні питання.

Відповідно до перехідних положень митного кодексу, чинні дозволи діятимуть до 18 квітня 2026 року. Після цієї дати вони підлягатимуть скасуванню без процедури «права бути почутим».

Як зазначив Андрій Петрусенко, наразі авторизацію в Тернопільській митниці вже отримали три підприємства, два подали необхідні документи, а шість – перебувають на етапі їх підготовки.

Андрій Саварин поінформував присутніх про алгоритм отримання авторизації, зокрема щодо порядку подання заяви, анкети самооцінки та копій необхідних документів через «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» або у паперовій формі.

Під час наради також розглянули питання щодо внесення до митної декларації відомостей про загальну декларацію прибуття, здійснення контролю нехарчової продукції та оформлення митних декларацій за формою Т1.

Для отримання методичної допомоги та додаткових роз’яснень з питань отримання авторизації підприємства можуть звертатися до фахівців управління забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці.