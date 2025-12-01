Екологічна мода: тернопільські студенти створили одяг зі сміття

27 листопада в мистецькому просторі «Світлиця» Тернопільського національного педагогічного університету відбувся вражаючий показ мод, організований кафедрою образотворчого мистецтва та дизайну. Подія була особливою тим, що всі представлені моделі були створені із матеріалів, отриманих шляхом переробки побутових відходів, повідомляють у навчальному закладі.

Студенти першого курсу освітньої програми «Дизайн одягу» вперше зіткнулися з практикою повного циклу створення образу — від концепції до дефіле. Глядачі захоплено спостерігали за тим, як побутові відходи перетворюються на стильні, естетичні образи, що демонструють не лише креативність, а й важливу екологічну проблему.

Керівниками проекту виступили молоді викладачі Наталя Ющак та Олеся Ступка, які вклали максимум зусиль у підготовку та реалізацію цієї події. Відзначено було, що атмосфера заходу була відкритою і дружньою, а також сповнена живої цікавої енергії, що виникає при знайомстві з новими творчими практиками.

Показ став значущою подією для університетської спільноти, а в кінці студенти отримали свої перші дипломи про участь у виставці-показі власних моделей. Це символічний крок на шляху до професійного становлення молодих дизайнерів.

Також в рамках творчої колаборації студенти освітньої програми «Фотомистецтво та візуальні практики» фільмували захід, додаючи візуальний вимір до цього незабутнього дійства.